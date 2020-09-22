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Peugeot скоро начнет продажи Partner российской сборки

22.09.2020 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В российском представительстве Peugeot сообщили о том, что до конца текущего года на заводе «ПСМА Рус» в Калуге будет налажено производство фургонов Partner.


На конвейер предприятия встанут Partner предыдущего (второго по счету) поколения. Наряду со стандартной версией фургона (длина грузового отсека — 1,80 м, а полезный объем — 3,3 м³) в России будут выпускать и вариант с удлиненным кузовом (погрузочная длина 2,05 м и объем 3,3 м³). Благодаря складывающемуся сиденью пассажира вместимость версии с удлиненным кузовом может быть увеличена до 4,1 м³ (что позволит перевозить грузы длиной до 3,25 м), а у стандартного варианта до 3,7 м³ (с перевозимым грузом длиной до 3 м). Грузоподъемность фургона — до 732 кг.



Из прочих особенностей — распашные задние двери, небольшая погрузочная высота (596 мм или 613 мм в зависимости от версии), а также правая боковая сдвижная дверь, входящая в состав базового оснащения версий с удлиненным кузовом. В стандартной версии могут быть размещены два европаллета. Для улучшения шумоизоляции пол, внутренняя обшивка стен и дверей могут быть покрыты ламинированной фанерой в качестве дополнительного оборудования.


В салоне Partner предусмотрено множество ниш и отделений для личных вещей — это перчаточный ящик водителя (за приборной панелью) и пассажира, подстаканники, открытые отделения для мелочовки и столик, в который превращается сложенная спинка пассажирского кресла. Над сиденьем водителя и пассажира имеется поперечная полка на всю ширину салона.


Под капотом — дизель HDi или бензиновый VTi (характеристики пока не озвучены), оба в паре с 5-ступенчатой «механикой». Все российские Partner получат систему распределения тормозных усилий, ESP, систему помощи при старте на уклоне, центральный замок с пультом дистанционного управления и металлическую защиту поддона картера.


Цены, доступные комплектации и модификации Partner российской сборки будут объявлены позже. Продажи фургонов начнутся до конца года.

 
 
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В российском представительстве Peugeot сообщили о том, что до конца текущего года на заводе «ПСМА Рус» в Калуге будет налажено производство фургонов Partner.
 
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