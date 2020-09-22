Эти признаки помогут понять, что у вас есть проблемы с обменом веществ

Источник материала: Tut.by

«Хороший» метаболизм как несбыточная мечта у вечно худеющих: «Вот настрою его себе — и похудею». Как на самом деле устроен обмен веществ и по каким признакам можно определить, что с ним не все в порядке?

Виктория Болбат врач-диетолог , эндокринолог , эндокринолог

Как устроен метаболизм?

Метаболизм (он же обмен веществ) — это совокупность всех химических реакций, которые происходят внутри тела и обеспечивают жизнедеятельность. Он состоит из катаболизма (разрушение более крупных структур до более мелких) и анаболизма (построения из мелких частиц крупных структур).

Допустим, человек решил съесть гамбургер. Не успел он приготовиться, а запах свежей котлеты уже сообщает мозгу, что грядет еда. Активные клетки желудка, кишечника, поджелудочной, печени начинают работать — выделять пищеварительные соки с активными ферментами, чтобы «встретить» гамбургер. Хорошо пережеванный и пропитанный слюной, гамбургер попадает в желудок, а затем — в тонкий кишечник, где и происходит основное «переваривание» — расщепление сложных молекул белков, жиров и углеводов до более простых и их всасывание через кишечную стенку в кровь (катаболизм).

Белки расщепляются до аминокислот, углеводы — до простых сахаров (глюкозы, фруктозы, галактозы), а жиры — до триглицеридов. Еще в еде есть витамины и минералы, они тоже могут подвергаться в желудке и кишечнике некоторым преобразованиям, чтобы хорошо сработать в организме.

Когда гамбургер превратился в смесь из аминокислот, простых сахаров и триглицеридов, эти небольшие молекулы начинают активно проникать сквозь стенку кишечника в кровоток и лимфу, а оттуда разноситься по различным органам и тканям во все клеточки организма. В клетках эти вещества вступают в химические реакции: если нужно построить новую структуру — идет одна реакция (и это будет анаболизм), если нужно добыть энергию — срабатывает другая, если нужно уничтожить поврежденную клетку — третья и т.д. В результате таких реакций одни вещества при помощи витаминов, минералов, гормонов, гормоноподобных веществ превращаются в другие. И продукты этих реакций либо встраиваются в структуру тела, либо удаляются через органы выделения (почки, печень, легкие, кишечник, кожу).



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В организме каждую секунду происходят миллиарды реакций. Чтобы обеспечить их протекание, мы должны обеспечить организм всего лишь шестью группами питательных веществ — белками, жирами, углеводами, витаминами, минералами и водой. Причем сделать это нужно так, чтобы получить все незаменимые элементы в достаточном количестве, но при этом не создать хронического избытка, который приведет к лишнему весу.

Что может указывать на проблемы с обменом веществ?

Большинство патологических процессов так или иначе связаны с определенными обменными процессами, которые произошли в организме не так, как задумано. Поэтому нарушение обмена веществ может произойти на совершенно любом уровне: как местно в определенном органе (если он воспалился), так и во всем организме (что происходит, например, при метаболическом синдроме). Вот какие проблемы часто связывают с нарушением обмена веществ.

Колебания веса . В норме оно происходит постоянно: если вес колеблется в пределах 5−6 кг в течение года — это нормально. Колебания веса в течение суток обусловлено обычно колебаниями воды в организме, количеством съеденной еды, опорожненным или неопорожненным кишечником. Из-за этих факторов +\- 1,5−2 кг легко можно увидеть на весах (в период новогодних праздников эта цифра может быть и больше). Если же человек заметил, что за 2−3 месяца внезапно набрал 10 и более кг без видимых причин — это повод обратиться к эндокринологу.

. В норме оно происходит постоянно: если вес колеблется в пределах 5−6 кг в течение года — это нормально. Колебания веса в течение суток обусловлено обычно колебаниями воды в организме, количеством съеденной еды, опорожненным или неопорожненным кишечником. Из-за этих факторов +\- 1,5−2 кг легко можно увидеть на весах (в период новогодних праздников эта цифра может быть и больше). Если же человек заметил, что за 2−3 месяца внезапно набрал 10 и более кг без видимых причин — это повод обратиться к эндокринологу. Отечность. Если при колебаниях веса человек наблюдает у себя постоянные отеки на ногах, на пальцах рук, на лице — это серьезный повод проверить состояние здоровья.

Если при колебаниях веса человек наблюдает у себя постоянные отеки на ногах, на пальцах рук, на лице — это серьезный повод проверить состояние здоровья. Внезапно появившаяся пищевая аллергия. Из-за воспалительного процесса в кишечнике стенка может стать проницаемой для крупных молекул, у человека внезапно может появиться аллергия или непереносимость тех продуктов, которые он раньше спокойно ел. Это значит, что есть сбой в обмене веществ.



Фото: pixabay.com

Повышение уровня инсулина. Злоупотребление сладким может привести к повышению уровня инсулина. Это приведет к тому, что клетки перестанут реагировать на инсулин и начнут «голодать» (инсулинорезистентность), а это определенно нарушение метаболизма.

Злоупотребление сладким может привести к повышению уровня инсулина. Это приведет к тому, что клетки перестанут реагировать на инсулин и начнут «голодать» (инсулинорезистентность), а это определенно нарушение метаболизма. Проблемы со стулом, вздутие живота . Это может быть признаком нарушения обмена тех или иных пищевых компонентов — нужно провериться у гастроэнтеролога. Вот простой пример: с возрастом пропал фермент, расщепляющий лактозу, поэтому когда человек пьет молоко, у него начинается вздутие, метеоризм и расстройство стула. Это может говорить о нарушении метаболизма лактозы. К слову, достаточно часто расстройства пищеварительного тракта могут быть связаны и с психологическими проблемами: тогда гастроэнтеролог после проведения исследований может отправить к психологу.

. Это может быть признаком нарушения обмена тех или иных пищевых компонентов — нужно провериться у гастроэнтеролога. Вот простой пример: с возрастом пропал фермент, расщепляющий лактозу, поэтому когда человек пьет молоко, у него начинается вздутие, метеоризм и расстройство стула. Это может говорить о нарушении метаболизма лактозы. К слову, достаточно часто расстройства пищеварительного тракта могут быть связаны и с психологическими проблемами: тогда гастроэнтеролог после проведения исследований может отправить к психологу. Ухудшение состояния кожи, сыпь . Изменения на коже часто встречаются, если человек увлекается «мусорной» едой, хотя сыпь может появиться и из-за индивидуальной непереносимости к совершенно нормальным продуктам, например, апельсинам. Если есть такая проблема — попробуйте вести пищевой дневник и отмечать состояние кожи. Возможно, со временем удастся обнаружить связь симптома и определенной еды.

. Изменения на коже часто встречаются, если человек увлекается «мусорной» едой, хотя сыпь может появиться и из-за индивидуальной непереносимости к совершенно нормальным продуктам, например, апельсинам. Если есть такая проблема — попробуйте вести пищевой дневник и отмечать состояние кожи. Возможно, со временем удастся обнаружить связь симптома и определенной еды. Повышенная потливость. Такой симптом может говорить о гормональном, возрастном либо нарушении, связанном с наследственностью.

Такой симптом может говорить о гормональном, возрастном либо нарушении, связанном с наследственностью. Сонливость, вялость. Такое состояние встречается у людей, которые часто прибегали к диетам и пищевым ограничениям: обмен веществ может находиться в режиме энергосбережения и запасания на случай голода. Голодание, длительный дефицит калорийности более 500 ккал является серьезным стрессом для обмена веществ и психики. Метаболизм при этом не портится, скорее, адаптируется к внешней среде и образу жизни. Вот и выходит, что чем больше в жизни человека диет, тем выше риск лишнего веса. Если вы постоянно испытываете вялость, сонливость, необходимо сходить на прием к эндокринологу и проверить состояние щитовидной железы.