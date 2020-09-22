Единственный источник насилия, как показывают события, — это сам белорусский режим

— Уникальность белорусского протеста — в его спокойном и мирном характере. Единственный источник насилия, как показывают события, — это сам режим, —Настоящее время. — Силовики Лукашенко жестоко разгоняют митинги, задерживают граждан, в том числе женщин и несовершеннолетних, а люди все равно каждые выходные выходят на улицы.