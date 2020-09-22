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Единственный источник насилия, как показывают события, — это сам белорусский режим
Источник материала: Партизан
Зарубежное медиа — о событиях в Беларуси, за которыми следит весь мир.
— Уникальность белорусского протеста — в его спокойном и мирном характере. Единственный источник насилия, как показывают события, — это сам режим, —
Государственные СМИ, в том числе и устами российских пропагандистов, рисуют жуткие картины протестов. Образ разъяренной толпы для режима куда выгоднее спокойного семейного шествия, поэтому госТВ постоянно призывает не брать детей на митинги, а прокуратура грозит демонстрантам лишением родительских прав,
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Зарубежное медиа — о событиях в Беларуси, за которыми следит весь мир.
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