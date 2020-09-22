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Хоккеист сборной Беларуси Сергей Костицын ночью попал в ДТП в Минске

22.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккеист сборной Беларуси Сергей Костицын попал в ДТП в Минске, передает tribuna.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяны Ященко, около 3 часов 30 минут водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем „Мерседес-Бенц“, двигался по ул. Орловской со стороны пр. Победителей в направлении ул. Нововиленской и совершил наезд на светофорный объект.

Водитель от прохождения освидетельствования отказался. Пострадавших в ДТП нет, автомобиль получил механические повреждения. Обстоятельства произошедшего выясняются, по данному факту проводится проверка», — сообщает УГАИ Мингорисполкома.


Как утверждает очевидец, Сергей Костицын был с девушкой.

Сам хоккеист подтвердил, что попал в ДТП на улице Орловской, однако добавил, что за рулем не находился. Спортсмен заверил, что не пострадал и с ним все хорошо.
 
Теги: Минск
 
 
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Хоккеист сборной Беларуси Сергей Костицын попал в ДТП в Минске, передает tribuna.
 
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