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Российские музыканты проведут «Партизан-фест» в поддержку протестующих белорусов

22.09.2020 10:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Российские музыканты проведут в Москве благотворительный концерт в поддержку протестующих белорусов.

Как отмечает DW, в «Партизан-фесте» примут участие Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Тимур Шаов и другие.

Вести концерт, который пройдет 28 сентября, в столичном клубе Live Stars будет журналист радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы фонду Belarus Solidarity Foundation на финансовую помощь семьям пострадавших при разгоне мирных протестов.

 
 
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Российские музыканты проведут в Москве благотворительный концерт в поддержку протестующих белорусов.
 
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