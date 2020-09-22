От Самоли до Белиза. Куда Беларусь продает молоко и яйца

В январе-июле экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составил 3,2 млрд долларов, что на 6,5% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Как сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия, прирост в денежном выражении составил 196,6 млн долларов.

Увеличились поставки основных видов экспортно ориентированной продукции: мяса и мясопродуктов — на 14,8% до 572,3 млн долларов (+73,7 млн), молока и молокопродуктов — на 7,7% до 1 млрд 406,7 млн (+100,3 млн), сахара — на 25,1% до 98,3 млн (+19,7 млн), отмечает ведомство.

Расширена география экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания: 101 страна против 92 в январе—июле 2019 года.

Среди торговых партнеров Бангладеш, Бахрейн, Белиз, Гвинея, Джибути, Индия, Ирландия, Кипр, Мадагаскар, Мали, Нигер, Парагвай, Сомали, Сьерра-Леоне, Финляндия, Хорватия, Чили, Шри-Ланка, Южный Судан. В Южный Судан, Бангладеш и Нигер стали экспортироваться сухие молочные продукты, в Индию — льноволокно и сухая молочная сыворотка, в Сьерра-Леоне — яйца и яйцепродукты, Гвинею, Джибути, в Сомали — сахар, в Бахрейн — хлеб и мучные кондитерские изделия, в Парагвай, на Кипр, в Финляндию и Хорватию — алкогольная продукция, в Шри-Ланку — солод.

Молочная продукция в январе—июле нынешнего года поставлялась в 50 стран, мясная — в 18, сахар — в 31.

Основными импортерами отечественной продукции стали Российская Федерация, Казахстан, Китай, Украина, Литва, Узбекистан и Польша.

В страны СНГ (без учета Российской Федерации) поставлено продукции АПК на 403,7 млн долларов США (+52,9%). Доля в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания — 12,5% (+3,8 процентного пункта).

Доля РФ в общем объеме снизилась на 7,1 процентного пункта и составила 75,2%, или 2,4 млрд долларов.

В страны дальнего зарубежья поставлено продукции АПК на 400,2 млн долларов (+46,1%). Доля в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания — 12,4% (+3,4 процентного пункта).

Как отметила пресс-служба ведомства, китайское направление показало рост в 2,7 раза. Вырос экспорт мяса и мясопродуктов в 4,1 раза до 67,8 млн долларов, молока и молокопродуктов — в 2,1 раза до 44 млн, рапсового масла — в 2 раза до 10,7 млн долларов. Всего в КНР экспортировано продукции на 134,5 млн долларов США.

В прошлом году перед отраслью была поставлена задача увеличить в 2020 году экспорт сельхозпродукции и продуктов питания на 4,2% к показателю 2019 года, до 5 млрд 550 млн долларов.