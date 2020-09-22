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На загородной дороге автомобиль врезался в трактор с прицепом, водителя из авто извлекли спасатели
Источник материала: Onliner
В ГАИ Витебской области сообщили о ДТП, которое случилось вчера, 21 сентября, на 13-м километре автодороги Лиозно — Колышки в Лиозненском районе. 20-летний водитель, управляя Audi 100, врезался в трактор с прицепом.
Самостоятельно выбраться из поврежденного автомобиля водитель не смог. На вызов приехали подразделения
По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.
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В ГАИ Витебской области сообщили о ДТП, которое случилось вчера, 21 сентября, на 13-м километре автодороги Лиозно — Колышки в Лиозненском районе. 20-летний водитель,...
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