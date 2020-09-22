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На загородной дороге автомобиль врезался в трактор с прицепом, водителя из авто извлекли спасатели

22.09.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Витебской области сообщили о ДТП, которое случилось вчера, 21 сентября, на 13-м километре автодороги Лиозно — Колышки в Лиозненском районе. 20-летний водитель, управляя Audi 100, врезался в трактор с прицепом.

Самостоятельно выбраться из поврежденного автомобиля водитель не смог. На вызов приехали подразделения МЧС, спасатели деблокировали молодого человека и передали медикам. С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу. Тракторист, как сообщается, не пострадал.

По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.

На загородной дороге автомобиль врезался в трактор с прицепом, водителя из авто извлекли спасатели
На загородной дороге автомобиль врезался в трактор с прицепом, водителя из авто извлекли спасатели
На загородной дороге автомобиль врезался в трактор с прицепом, водителя из авто извлекли спасатели

 
 
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В ГАИ Витебской области сообщили о ДТП, которое случилось вчера, 21 сентября, на 13-м километре автодороги Лиозно — Колышки в Лиозненском районе. 20-летний водитель,...
 
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