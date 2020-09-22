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Доллар опять растет, евро дешевеет

22.09.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Второй день кряду белорусский рубль приунывает после двухнедельного успеха перед американской валютой. Зато он подешевел к евро и остался на прежних позициях по отношению к российскому рублю. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали.

На старте торгов у доллара плюс 0,78 копейки, торгуется он по 2,5911.

Евро подешевел на 1,33 копейки, стоит 3,0422.

Российский рубль за стабильность, со вчерашнего дня не растет и не падает. Сотня стоит 3,3978.

В понедельник доллар вырос на 1,75 копейки и стоил 2,5833. Евро подрос на 1,41 копейки, стоил 3,0555. Российский рубль подешевел на 2,26 копейки, за сотню давали 3,3978.

 
 
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Второй день кряду белорусский рубль приунывает после двухнедельного успеха перед американской валютой. Зато он подешевел к евро и остался на прежних позициях по...
 
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