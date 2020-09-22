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Доллар опять растет, евро дешевеет
Источник материала: Onliner
Второй день кряду белорусский рубль приунывает после двухнедельного успеха перед американской валютой. Зато он подешевел к евро и остался на прежних позициях по отношению к российскому рублю. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали.
На старте торгов у доллара плюс 0,78 копейки, торгуется он по 2,5911.
Евро подешевел на 1,33 копейки, стоит 3,0422.
Российский рубль за стабильность, со вчерашнего дня не растет и не падает. Сотня стоит 3,3978.
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Второй день кряду белорусский рубль приунывает после двухнедельного успеха перед американской валютой. Зато он подешевел к евро и остался на прежних позициях по...
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