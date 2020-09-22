В Житковичском районе женщина с сожителем убивали своих младенцев. Вынесен приговор

Источник материала: Onliner

Фигуранты этой истории — 37-летняя жительница Житковичского района и ее 35-летний знакомый. Дама периодически рожала, мужчина по ее просьбе убивал новорожденных — известно о двоих. В «семье» есть еще четверо несовершеннолетних детей — их у мамы после ее задержания отобрали. Суд Гомельской области вынес приговор этой паре.

Женщина и мужчина (некто К., неоднократно судимый за кражи) жили совместно, пьянствовали. На иждивении у них были еще четверо (от 2004 до 2012 года рождения). Еще в 2012-м детей признали находящимися в социально опасном положении, но в 2015-м это решение отменили. По данным следствия, от младенцев избавлялись с 2014 по 2015 год.

Технически женщину впоследствии обвинили в организации убийства, а непосредственным исполнителем выступал отец.

Суд был закрытым. Детали жизнедеятельности этих людей не разглашаются.

В результате действия женщины квалифицированы судом как «организация убийств заведомо малолетних с особой жестокостью». Мужчину признали виновным непосредственно в убийствах с особой жестокостью.

Мать приговорена к 23 годам колонии общего режима. Отец — к 23 годам 6 месяцам строгого режима.

Кроме того, женщина лишена родительских прав в отношении живых детей.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Ранее к дисциплинарной ответственности были привлечены должностные лица сельисполкома и амбулатории. Директор местного сада-школы уволен.