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Китайцы представили смартфон с гибким экраном FlexPai 2
Источник материала: Onliner
Китайская компания Royole еще на выставке CES 2019 показывала вживую, как она утверждала, первый в мире коммерчески доступный складной смартфон с гибким дисплеем. С тех пор идею усовершенствовали. Сегодня в Китае для покупки за $1471 в эквиваленте стал доступен Royole FlexPai 2.
У смартфона экран с диагональю 7,8 дюйма. Вероятно, прикрытый гибким пластиком. Разрешение — 1920×1440 пикселей. В смартфоне установлен флагманский чип Snapdragon 865, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, хранилище на 256 или 512 ГБ, батарея емкостью 4450 мАч. Смартфон поддерживает работу с сетями 5G.
У него сразу четыре камеры. Матрицы на 64 МП с широкой линзой, 16 МП с ультраширокой, 8 МП с трехкратным оптическим зумом и «портретная» камера на 32 МП.
Производитель утверждает, что механизмы смартфона выдержат 1,8 млн сгибаний. Обещает, что собственная надстройка над Android под названием waterOS 2.0 будет адаптирована для работы на складном смартфоне.
Android, экран 6.3" IPS (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Китайская компания Royole еще на выставке CES 2019 показывала вживую, как она утверждала, первый в мире коммерчески доступный складной смартфон с гибким дисплеем. С тех...
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