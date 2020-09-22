Китайцы представили смартфон с гибким экраном FlexPai 2

Источник материала: Onliner

Китайская компания Royole еще на выставке CES 2019 показывала вживую, как она утверждала, первый в мире коммерчески доступный складной смартфон с гибким дисплеем. С тех пор идею усовершенствовали. Сегодня в Китае для покупки за $1471 в эквиваленте стал доступен Royole FlexPai 2.

У смартфона экран с диагональю 7,8 дюйма. Вероятно, прикрытый гибким пластиком. Разрешение — 1920×1440 пикселей. В смартфоне установлен флагманский чип Snapdragon 865, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, хранилище на 256 или 512 ГБ, батарея емкостью 4450 мАч. Смартфон поддерживает работу с сетями 5G.





У него сразу четыре камеры. Матрицы на 64 МП с широкой линзой, 16 МП с ультраширокой, 8 МП с трехкратным оптическим зумом и «портретная» камера на 32 МП.

Производитель утверждает, что механизмы смартфона выдержат 1,8 млн сгибаний. Обещает, что собственная надстройка над Android под названием waterOS 2.0 будет адаптирована для работы на складном смартфоне.



