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В Гомеле мальчик играл на стройке и ударился головой об арматуру. Он получил открытую черепно-мозговую травму

22.09.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О происшествии рассказали в прокуратуре Гомеля, где проводилась проверка после случившегося. Сообщается, что в конце августа 12-летний мальчик забежал на строительную площадку на улице Головачева, там он упал и ударился головой об арматуру. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и сдавленный оскольчатый перелом лобной кости.

Позже выяснилось, что стройка не была огорожена должным образом — имелся проем. Кроме того, площадка была загромождена строительным мусором, складируемыми материалами и конструкциями. «Именно несоблюдение законодательства в части содержания площадки повлекло за собой причинение малолетнему тяжких телесных повреждений», — говорится на сайте прокуратуры.

Строительной организации предписано незамедлительно устранить недостатки. В адрес Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты прокуратурой Гомеля направлено поручение о привлечении виновных к административной ответственности.

 
Теги: Гомель
 
 
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О происшествии рассказали в прокуратуре Гомеля, где проводилась проверка после случившегося. Сообщается, что в конце августа 12-летний мальчик забежал на...
 
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