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В Гомеле мальчик играл на стройке и ударился головой об арматуру. Он получил открытую черепно-мозговую травму
Источник материала: Onliner
О происшествии
Позже выяснилось, что стройка не была огорожена должным образом — имелся проем. Кроме того, площадка была загромождена строительным мусором, складируемыми материалами и конструкциями. «Именно несоблюдение законодательства в части содержания площадки повлекло за собой причинение малолетнему тяжких телесных повреждений», — говорится на сайте прокуратуры.
Строительной организации предписано незамедлительно устранить недостатки. В адрес Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты прокуратурой Гомеля направлено поручение о привлечении виновных к административной ответственности.
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В Гомеле мальчик играл на стройке и ударился головой об арматуру. Он получил открытую черепно-мозговую травму
О происшествии рассказали в прокуратуре Гомеля, где проводилась проверка после случившегося. Сообщается, что в конце августа 12-летний мальчик забежал на...
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