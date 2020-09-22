В Гомеле мальчик играл на стройке и ударился головой об арматуру. Он получил открытую черепно-мозговую травму

Источник материала: Onliner

О происшествии рассказали в прокуратуре Гомеля, где проводилась проверка после случившегося. Сообщается, что в конце августа 12-летний мальчик забежал на строительную площадку на улице Головачева, там он упал и ударился головой об арматуру. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и сдавленный оскольчатый перелом лобной кости.

Позже выяснилось, что стройка не была огорожена должным образом — имелся проем. Кроме того, площадка была загромождена строительным мусором, складируемыми материалами и конструкциями. «Именно несоблюдение законодательства в части содержания площадки повлекло за собой причинение малолетнему тяжких телесных повреждений», — говорится на сайте прокуратуры.

Строительной организации предписано незамедлительно устранить недостатки. В адрес Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты прокуратурой Гомеля направлено поручение о привлечении виновных к административной ответственности.