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День без авто: водители могут бесплатно ездить на общественном транспорте

22.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен - Sputnik. Беларусь во вторник присоединилась ко Всемирному дню без автомобиля – водителей призвали 22 сентября воспользоваться общественным транспортом или пересесть на велосипед.

© Sputnik / Павел Вур
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В Беларуси этот необычный праздник проводится ежегодно с 2008 года. По решению Мингорсовета 22 сентября владельцы автомобилей могут проехать бесплатно в городском общественном транспорте. Для этого необходимо иметь с собой водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль.

Также сегодня волонтеры Минского велосипедного общества раздавали фрукты и подбадривали тех, кто решил поехать на работу на велосипеде.

Отметим, что с автомобилей на велосипеды во вторник пересели минские власти: заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, представители Мингорсовета, Минприроды, администраций районов, столицы, главы предприятий и организаций.

Всемирный день без автомобиля проводится в рамках Европейской недели мобильности, в которой участвуют более 50 стран мира. Целью данной кампании является продвижение идей здорового образа жизни и сохранения экологии. Уже несколько лет минским автовладельцам предлагают бесплатно проехать в общественном транспорте 22 сентября. В 2019 году этим правом в метро воспользовались почти 4,4 тысячи водителей.

 
Теги: Минск
 
 
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В республике проходит День без автомобиля, во время которого автолюбители могут без оплаты проехать в метро, на автобусе, троллейбусе и трамвае.
 
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