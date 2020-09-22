День без авто: водители могут бесплатно ездить на общественном транспорте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен - Sputnik. Беларусь во вторник присоединилась ко Всемирному дню без автомобиля – водителей призвали 22 сентября воспользоваться общественным транспортом или пересесть на велосипед.

В Беларуси этот необычный праздник проводится ежегодно с 2008 года. По решению Мингорсовета 22 сентября владельцы автомобилей могут проехать бесплатно в городском общественном транспорте. Для этого необходимо иметь с собой водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль.

Также сегодня волонтеры Минского велосипедного общества раздавали фрукты и подбадривали тех, кто решил поехать на работу на велосипеде.

Отметим, что с автомобилей на велосипеды во вторник пересели минские власти: заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, представители Мингорсовета, Минприроды, администраций районов, столицы, главы предприятий и организаций.

Всемирный день без автомобиля проводится в рамках Европейской недели мобильности, в которой участвуют более 50 стран мира. Целью данной кампании является продвижение идей здорового образа жизни и сохранения экологии. Уже несколько лет минским автовладельцам предлагают бесплатно проехать в общественном транспорте 22 сентября. В 2019 году этим правом в метро воспользовались почти 4,4 тысячи водителей.