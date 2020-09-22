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Раскрыт секрет "прощального наряда" Меган Маркл

22.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Поклонники супруги принца Гарри Меган Маркл могут ликовать: модные подробности прощального тура герцогини в Британии больше не являются секретом.

Еще в августе 2020 года королевские эксперты сошлись во мнении, что Маркл заранее готовилась покинуть ряды аристократов: экс-актриса тщательно спланировала каждый из своих нарядов и дала указание своему другу-визажисту Дэниелу Мартину "выглядеть на миллион долларов" в течении всей "прощальной недели". Но самые интересные подробности, касающиеся стиля мятежницы стали известны лишь сейчас.

© AFP 2020 / HENK KRUGER
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Как сообщило издание Daily Mail, секрет модного прощания Маркл - имя стилиста, бренды и стоимость нарядов стали известны совсем недавно и уже удивили общественность.

Например, помощницей герцогини стала американская стилистка и экс-сотрудница модного дома Prada - Мария Минс Коут, которая и стала "тайным оружием" герцогини. Стилистка даже переехала поближе к своей подопечной, чтобы быть на связи с ней 24 часа в сутки.

Именно Конс посоветовала Маркл приехать на премию Endeavour Fund Awards в сногсшибательном платье ярко-бирюзового цвета от Vitoria Beckham и синих лодочках от Manolo Blahnik. Образ был дополнен золотистым клатчем от Stella McCartney. Стоимость наряда оценивается в сумму около $15 тысяч.

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"Тайное оружие" заключительного тура герцогини Сассекской в королевстве и другие подробности разузнали журналисты.
 
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