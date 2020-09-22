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Стали известны фамилии еще двух дипломатов, которых уволили из МИДа
22.09.2020 10:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Это сотрудники и центрального аппарата министерства, и люди, работавшие в дипломатических представительствах за рубежом.
Бывший министр культуры и посол Беларуси в Польше и Франции Павел Латушко в своем телеграм-канале
Короткевич был вторым секретарем департамента внешнеэкономической деятельности. В беседе с корреспондентом «НН» Короткевич подтвердил, что с 18 сентября не является сотрудником МИДа, но подробности увольнения решил не озвучивать.
Также работы лишился Андрей Трусов — второй секретарь Главного управления Азии и Африки. Трусов был единственным сотрудником МИДа, который владел индонезийским языком.
И Короткевич, и Трусов — выпускники российского МГИМО, где обучались по квоте от белорусского МИДа. Еще раньше был уволен Андрей Мисюра, третий секретарь посольства Беларуси в Индии. Он также является выпускником МГИМО.
По сведениям «Нашей Нивы», работы лишатся дипломаты, которые на сегодня работают в Латвии, Польше, Бельгии. Многих вызывают до 28 сентября в распоряжение МИДа.
«Увольнения происходят или из-за того, что сотрудники высказались в социальных сетях против насилия, или отказались участвовать в фальсификации выборов на участках за рубежом. На внешнеполитическом направлении у нас происходит полное фиаско. Проходит зачистка дипломатов, что приведет к разрушению системы МИД. Принимаются кадровые решения по лояльности к власти, а не по профессионализму. Я хотел бы высказать слова поддержки белорусским дипломатам, которые заняли свою принципиальную позицию», — сказал Павел Латушко в комментарии «Нашей Ниве».
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Это сотрудники и центрального аппарата министерства, и люди, работавшие в дипломатических представительствах за рубежом.
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