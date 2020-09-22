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Доллар продолжает дорожать. Какие курсы валют установили обменники

22.09.2020 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжает дорожать доллар. На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар укрепился, а евро и российский рубль — чуть сдали позиции. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы доллара и евро установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,592 рубля (Банк ВТБ), 2,595 рубля (Абсолютбанк, Технобанк, БТА Банк, РРБ-Банк). Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валюты могут отличаться.

Сдавать американскую валюту выгоднее всего в Технобанке, Абсолютбанке, Франсабанке, БСБ Банке — 2,59 рубля.

Курс продажи банком евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,1 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке (3,044 рубля), Технобанке (3,047 рубля), Paritetbank (3,048 рубля).

Выгоднее всего сдавать евро в РРБ-Банке и Франсабанке — 3,04 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси продолжает дорожать доллар. На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар укрепился, а евро и российский рубль - чуть сдали позиции....
 
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