Беларусбанк вернул кредит на покупку Geely. Но есть нюанс

Источник материала: Tut.by

Дилеры Geely сообщают, что Беларусбанк возобновил выдачу кредитов после небольшой паузы. Ставки остались прежними, но есть некоторые ограничения.



Фото: Павел Мурашко

Напомним, что с 1 сентября Беларусбанк временно приостановил прием новых заявок от физических лиц на выдачу кредитов на приобретение автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 3,9% годовых. Затем, с 10 сентября, перестали рассматривать заявки на кредиты и со ставкой в 7,7% годовых.

Сейчас стало известно, что Беларусбанк частично возобновил программу кредитования. Также возобновили партнерство компании «АСБ Лизинг» и «Агролизинг». Ставки по лизингу начинаются от 6,9% в белорусских рублях. Кредит выдается на следующих условиях: ставка в грейс-период — 7,7%, далее — 13,5% годовых. Отметим, что срок грейс-периода зависит от суммы первоначального взноса.

— Да, кредитная программа заработала снова. Но хотелось бы добавить, что количество автомобилей, попадающих под льготное кредитование, ограничено. С учетом нынешнего темпа продаж квоты хватит только на один месяц. Дальше будем смотреть, — пояснили в автоцентре «Лакшери моторс плюс».