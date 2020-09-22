|
Беларусбанк вернул кредит на покупку Geely. Но есть нюанс
Источник материала: Tut.by
Дилеры Geely сообщают, что Беларусбанк возобновил выдачу кредитов после небольшой паузы. Ставки остались прежними, но есть некоторые ограничения.
Напомним, что с 1 сентября Беларусбанк временно приостановил прием новых заявок от физических лиц на выдачу кредитов на приобретение автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 3,9% годовых. Затем, с 10 сентября, перестали рассматривать заявки на кредиты и со ставкой в 7,7% годовых.
Сейчас стало известно, что Беларусбанк частично возобновил программу кредитования. Также возобновили партнерство компании «АСБ Лизинг» и «Агролизинг». Ставки по лизингу начинаются от 6,9% в белорусских рублях. Кредит выдается на следующих условиях: ставка в грейс-период — 7,7%, далее — 13,5% годовых. Отметим, что срок грейс-периода зависит от суммы первоначального взноса.
— Да, кредитная программа заработала снова. Но хотелось бы добавить, что количество автомобилей, попадающих под льготное кредитование, ограничено. С учетом нынешнего темпа продаж квоты хватит только на один месяц. Дальше будем смотреть, — пояснили в автоцентре «Лакшери моторс плюс».
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После временного приостановления большинства кредитов Беларусбанк возобновил программу льготного кредитования для покупки автомобилей Geely.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)