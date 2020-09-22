Борисовский БАТЭ объявил об уходе Альшевского и назначил нового главного тренера

Источник материала: Tut.by

Борисовский БАТЭ объявил о расставании с главным тренером Кириллом Альшевским. Новым рулевым команды стал Александр Лисовский.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Несмотря на непродолжительный срок нахождения на посту, Кирилл Петрович навсегда вписал себя в историю родного клуба — привел подопечных к триумфу в Кубке Беларуси — 2019/20. И в целом достойно отреагировал на новый карьерный вызов, внедрил множество интересных и полезных деталей в подготовительный процесс, пользовался заслуженным уважением в коллективе благодаря профессионализму и исключительной заряженности на победы.

Но тренерская судьба такова, что любой поединок может иметь судьбоносное значение. Совместное кадровое решение принято — и, надеемся, придаст команде импульс на оставшуюся часть сезона!», — говорится в заявлении БАТЭ.

При Кирилле Альшевском команда выиграла Кубок Беларуси, но уступила софийскому ЦСКА в квалификации Лиги Европы. В чемпионате команда идет на первом месте.

Александр Лисовский был футболистом БАТЭ, а с октября 2013 года (с пятимесячной отлучкой в «Смолевичи» в 2018-м) входил в тренерский штаб борисовчан, помогая Александру Ермаковичу, Алексею Баге и Кириллу Альшевскому.