Активисты говорят о минимум 5 случаях сексуального насилия над задержанными, но СК утверждает, что их ноль

Источник материала: KYKY

Сегодня, 22 сентября, активист кампании BY_Help Андрей Стрижак написал большой пост , посвященный «вранью МВД, СК и постпреда Беларуси в ООН». Таким образом Андрей хотел рассказать, что активисты знают про случаи сексуального насилия над задержанными в автозаках и ЦИП.

В качестве доказательства Андрей приводит историю 30-летнего айтишника, про которого мы рассказывали вам 16 сентября . Этот беларус по имени Алесь нашел в себе смелость признаться, что силовик «засунул ему дубинку в задний проход». Андрей пишет: «Мы не торопились с публикацией доказательств, давая власти глубже закопаться в ее лжи. Помогли пострадавшему компенсацией и с выездом из страны. Уже будучи в безопасности Алесь решился на публикацию своих данных».

Напомним, вот, что рассказал Алесь: «[Омоновцы] требовали разблокировать телефон. Я отказался. Позвали старшего. Он стал угрожать – дубинку в задницу засуну. Потом разрезал мне шорты и трусы сзади, крест-накрест, крикнул своим, есть ли у кого презерватив… Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он презерватив натягивает на дубинку… И он засунул мне дубинку в задний проход… Вытащил, опять потребовал пароль Кулаками и ногами бил: по ребрам, по лицу, в зубы – два передних зуба покрошились».

Историю Алеся подтверждает выписка из больницы, в которой прописан, в том числе, диагноз «внутрислизистые кровоизлияния (3 очага) ампулы прямой кишки». Этим документом с TUT.by поделился лечащий врач Алеся из травматологического отделения № 1 БСМП Абдул Аль Ауди.

Андрей Стрижак заявляет, что история Алеся, увы, не уникальна – есть аналогичные:

«У нас есть данные как минимум о пяти фактах сексуального насилия при весьма похожих обстоятельствах.

В данный момент идет проверка полученной информации, но мы уже помогаем этим людям. Есть информация, но мы будем публиковать ее только тогда, когда скрупулезно изучим ее и убедимся в том, что это не фейки, а реальные истории».

«Изнасиловать в автозаке нельзя». Что говорят в СК

В СК по теме изнасилований над задержанными высказывались три раза – и каждый раз называли такие истории фейком.

Первый раз, 27 августа, по запросу TUT.by, официальный представитель СК Сергей Кабакович сказал, что обращений по поводу изнасилований ни от мужчин, ни от женщин в Следственный комитет не поступало. Данных о травмах прямой кишки у мужчин и травмах женских половых органов следователи также не получали.

Вторая раз, 16 сентября, высказался первый замглавы МВД начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич. Он заявил, что в СК нет заявлений об изнасиловании со стороны сотрудников милиции во время протестных акций. И красноречиво добавил: «Изнасиловать в автозаке нельзя».

В третий раз, 18 сентября, слово взял постпред Беларуси в ООН Юрий Амбразевич. Он сделал заявление, когда история Алеся уже появилась в беларуских СМИ, но уверенно говорил, что зарегистрированных официальных заявлений о сексуальном насилии против задержанных нет.

Андрей Стрижак просит не молчат о фактах насилия со стороны силовиков. И обещает: «Каждый, кто стал жертвой, получит помощь».