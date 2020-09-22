ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минфине определились с погашением долга Газпрому за счет кредита от ЕФСР

22.09.2020 11:25 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: pixabay.com

«Планируется, что после поступления средств от ЕФСР на счет Министерства финансов Беларуси денежные средства по целевому использованию в первую очередь будут распределены на белорусские газоснабжающие организации (облгазы - ИФ) пропорционально объемам поставок газа», - сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Минфина Ирина Комар.

По ее словам, затем газоснабжающие организации направят средства в дочернюю компанию «Газпрома» - ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». И она проведет окончательный расчет с российским поставщиком.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минфине Беларуси рассказали, как будет погашаться задолженность перед Газпромом за счет кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Об этом сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусбанк вернул кредит на покупку Geely. Но есть нюанс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика