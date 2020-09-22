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В Минфине определились с погашением долга Газпрому за счет кредита от ЕФСР
Источник материала: Myfin
«Планируется, что после поступления средств от ЕФСР на счет Министерства финансов Беларуси денежные средства по целевому использованию в первую очередь будут распределены на белорусские газоснабжающие организации (облгазы - ИФ) пропорционально объемам поставок газа», - сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Минфина Ирина Комар.
По ее словам, затем газоснабжающие организации направят средства в дочернюю компанию «Газпрома» - ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». И она проведет окончательный расчет с российским поставщиком.
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