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«Надели форму и маски». В Мозыре вынесли приговор грабителям, которые замаскировались под милицейский спецназ
Источник материала: Партизан
Резонансное разбойное нападения в Мозыре случилось 17 января 2020 года.
На последнем этаже дома, где жила супружеская пара, переоделись в форму сотрудников милицейских спецподразделений и надели маски. Инсценируя милицейскую операцию, грабители убедили потерпевших открыть двери квартиры.
Закрывшись изнутри, преступники связали хозяев скотчем, пытали электрошокером, а завладев деньгами на сумму 5400 рублей, скрылись. После ограбления они уехали в Наровлю, где сожгли милицейскую форму.
Как пишет «Жыццё Палесся», один из грабителей получил 9 лет в колонии усиленного режима, второй получил 6,5 лет в колонии строгого режима. Оба выплатят штраф в размере 100 базовых величин.
Наводчик получил 4 года в колонии строгого режима. Всем троим год скостили по амнистии.
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«Надели форму и маски». В Мозыре вынесли приговор грабителям, которые замаскировались под милицейский спецназ
Резонансное разбойное нападения в Мозыре случилось 17 января 2020 года.
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