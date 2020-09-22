«Надели форму и маски». В Мозыре вынесли приговор грабителям, которые замаскировались под милицейский спецназ

На последнем этаже дома, где жила супружеская пара, переоделись в форму сотрудников милицейских спецподразделений и надели маски. Инсценируя милицейскую операцию, грабители убедили потерпевших открыть двери квартиры.





Закрывшись изнутри, преступники связали хозяев скотчем, пытали электрошокером, а завладев деньгами на сумму 5400 рублей, скрылись. После ограбления они уехали в Наровлю, где сожгли милицейскую форму.





Как пишет «Жыццё Палесся», один из грабителей получил 9 лет в колонии усиленного режима, второй получил 6,5 лет в колонии строгого режима. Оба выплатят штраф в размере 100 базовых величин.





Наводчик получил 4 года в колонии строгого режима. Всем троим год скостили по амнистии.