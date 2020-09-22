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"Речь идет о праве народа Беларуси избирать своих лидеров" - Госдеп США о санкциях против режима Лукашенко

22.09.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель Госдепартамента США Джордж Кент заявил, что уже в самое ближайшее время США, Канада, Великобритания и ЕС могукт объявить о введении санкций против белорусских чиновников.

США, Канада, ЕС и Великобритания намерены одномоментно ввести санкции против режима Лукашенко уже в самое ближайшее время. Как заявил представитель Госдепартамента США Джордж Кент, "речь идет о народе Беларуси и его прове избирать своих лидеров"
 
 
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Представитель Госдепартамента США Джордж Кент заявил, что уже в самое ближайшее время США, Канада, Великобритания и ЕС могукт объявить о введении санкций против...
 
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