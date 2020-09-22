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Официально: Альшевский уволен из БАТЭ. Клуб возглавил Лисовский
Источник материала: Партизан
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.
"По соглашению сторон прекращен контракт между ФК БАТЭ и Кириллом Альшевским, который возглавлял "желто-синих" начиная с января 2020 года.
Несмотря на непродолжительный срок нахождения на посту, Кирилл Петрович навсегда вписал себя в историю родного клуба - привел подопечных к триумфу в Кубке Беларуси-2020/21.
И в целом достойно отреагировал на новый карьерный вызов, внедрил множество интересных и полезных деталей в подготовительный процесс, пользовался заслуженным уважением в коллективе благодаря профессионализму и исключительной заряженности на победы.
Но тренерская судьба такова, что любой поединок может иметь судьбоносное значение. Совместное кадровое решение принято", - говорится в
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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.
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