Официально: Альшевский уволен из БАТЭ. Клуб возглавил Лисовский









"По соглашению сторон прекращен контракт между ФК БАТЭ и Кириллом Альшевским, который возглавлял "желто-синих" начиная с января 2020 года.





Несмотря на непродолжительный срок нахождения на посту, Кирилл Петрович навсегда вписал себя в историю родного клуба - привел подопечных к триумфу в Кубке Беларуси-2020/21.





И в целом достойно отреагировал на новый карьерный вызов, внедрил множество интересных и полезных деталей в подготовительный процесс, пользовался заслуженным уважением в коллективе благодаря профессионализму и исключительной заряженности на победы.





сообщении . Но тренерская судьба такова, что любой поединок может иметь судьбоносное значение. Совместное кадровое решение принято", - говорится в





сообщает , что 21 сентября к исполнению функций главного тренера БАТЭ приступит Александр Лисовский. Клуб также, что 21 сентября к исполнению функций главного тренера БАТЭ приступит







