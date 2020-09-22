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Власть хочет заткнуть рот спортсменам и заставить их выучить официальный гимн

22.09.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фристайлистов хотят обязать выучить официальный гимн, не использовать БЧБ-символику и высказываться в СМИ только с разрешения нанимателя!

Власть хочет заткнуть рот спортсменам и заставить их выучить официальный гимн
В Республиканском центре подготовки по фристайлу подготовили дополнительное соглашение к контрактам, в которых обязывают подписантов знать слова и музыку официального гимна и использовать во время соревнований или государственную, или другую утвержденную официально символику, а также не выступать в СМИ без согласия нанимателя.

Экземпляр допсоглашения публикует belsat
 
 
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Фристайлистов хотят обязать выучить официальный гимн, не использовать БЧБ-символику и высказываться в СМИ только с разрешения нанимателя!
 
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