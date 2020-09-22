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Чемпионка мира Романовская: «Смириться - означает отказаться от своего права быть человеком»

22.09.2020 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александра Романовская, чемпионка мира — 2019 по фристайлу, опубликовала видеообращение в Свободном объединении спортсменов Беларуси о происходящем в Беларуси после президентских выборов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от SOS BY (@sos_by_2020) 22 Сен 2020 в 12:08 PDT

— Одним из самых важных качеств любого спортсмена является способность преодолевать свои страхи и неуверенность и двигаться вперед, несмотря ни на что. Пришло время использовать эти качества в реальной жизни.

Нас запугивают, оказывают давление, совершая противоправные действия. Применяют грубую физическую силу. Нарушают права, которыми мы обладаем с рождения. Лишают свободы перемещения по улицам родного города. Наказывают за свободу слова. Смириться — означает отказаться от своего права быть человеком, отдать свою жизнь в жестокие чужие руки. Как можно отмалчиваться в стороне, когда люди рядом с тобой жертвуют всем, чтобы бороться за твои права и твою свободу.

Мы — свободное объединение спортсменов Беларуси. Присоединяйся! — сказала Романовская.

 
 
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Александра Романовская, чемпионка мира - 2019 по фристайлу, опубликовала видеообращение о происходящем в Беларуси после президентских выборов.
 
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