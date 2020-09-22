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Чемпионка мира Романовская: «Смириться - означает отказаться от своего права быть человеком»
Источник материала: Tut.by
Александра Романовская, чемпионка мира — 2019 по фристайлу,
— Одним из самых важных качеств любого спортсмена является способность преодолевать свои страхи и неуверенность и двигаться вперед, несмотря ни на что. Пришло время использовать эти качества в реальной жизни.
Нас запугивают, оказывают давление, совершая противоправные действия. Применяют грубую физическую силу. Нарушают права, которыми мы обладаем с рождения. Лишают свободы перемещения по улицам родного города. Наказывают за свободу слова. Смириться — означает отказаться от своего права быть человеком, отдать свою жизнь в жестокие чужие руки. Как можно отмалчиваться в стороне, когда люди рядом с тобой жертвуют всем, чтобы бороться за твои права и твою свободу.
Мы — свободное объединение спортсменов Беларуси. Присоединяйся! — сказала Романовская.
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