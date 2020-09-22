Эксперт рассказал, как посадить виноград и ухаживать за ним осенью и зимой

Источник материала: Tut.by

Пока погода позволяет, в этом дачном сезоне еще можно успеть посадить виноград. Как выбрать «свой» сорт этого растения, мы уже писали . А сегодня наш эксперт, научный сотрудник и куратор коллекции винограда отдела селекции плодовых культур Института плодоводства Владимир Устинов расскажет о правилах посадки винограда и об уходе за этой культурой в осенне-зимний период.



Фото с сайта pixabay.com

Подготовка почвы к посадке

Высадить саженцы винограда можно в этом месяце либо в октябре. Но есть условие: растения должны быть с закрытой корневой системой.

О подготовке почвы к посадке кустов винограда желательно позаботиться заблаговременно — еще до покупки саженцев. Это нужно для того, чтобы почва успела уплотниться. К тому же с подготовленными посадочными ямами в день покупки саженцев будет меньше работы.

Место для посадки винограда нужно выбрать солнечное. По словам Владимира Устинова, чем больше солнца, тем слаще ягода. Если планируется высадка сильнорослых сортов, то между растениями нужно предусмотреть расстояние не менее двух метров. Для среднерослых расстояние должно быть полтора метра, для слаборослых «технарей» — около метра.

Для столовых сортов, а они более сильнорослые, нужно выкопать посадочную яму 60−80 см в три стороны. Для технических сортов эти значения можно уменьшить в два раза. Также нужно ориентироваться на особенности участка (горка или низина) и тип почвы (песчаная, глинистая).

— Если почва тяжелая — суглинок, ее надо разрыхлить: чтобы уходила вода, на дне ямы устроить дренаж слоем в 5 см. Его можно сделать из речного песка, щебенки, керамзита, битого кирпича. Если у вас голый песок и вода сразу уходит, то, чтобы ее удерживать, нужно сделать подушку из глины. Если у вас низина, болото, то лучше выкопать небольшую яму, а потом сделать гряду. Так вы сможете уйти от близкого залегания грунтовых вод. Желательно, чтобы залегание грунтовых вод было не менее полутора метров.



Фото с сайта pixabay.com

В готовую яму нужно добавить компост или двух-трехлетний перегной. Либо можно добавить комплексное удобрение для винограда. Эксперт объясняет: органика нужна обязательно, потому что в нашей стране почвы чаще всего бедные. Далее в землю стоит добавить 1−2 л золы и перемешать с органикой.

— После добавления удобрений посадочная яма готова принять саженец. Высаживаем его и сразу же поливаем. Также для растений винограда нужно предусмотреть шпалеру или арку. Виноград — это лиана, и она нуждается в опоре.

Уход за молодыми саженцами ранней осенью

Саженец, посаженный в теплице, нужно будет раз в неделю поливать теплой, нагретой на солнце водой. А вот растения, высаженные на улице, в поливе практически не нуждаются.

Так как уже в сентябре могут случиться первые заморозки, молодые растения надо заранее укрыть спанбондом. Материал этот можно натянуть на колышки или дуги — получится мини-тепличка.

— Если пройдет сильный заморозок, растение уйдет в вынужденный покой. Если же мы саженец заблаговременно укроем, то он еще 2−3 недели повегетирует, и растение станет более крепким.

Для молодого побега температура воздуха -1 ºС может привести к гибели листовой пластинки, правда, некоторые сорта выдерживают и до -3 ºС, а хорошо зрелая ягода — до −3…5 ºС.

Если осень сухая, то прежде чем укрыть виноград спанбондом, нужно провести влагозарядный полив. Если же идут дожди, то виноградник, растущий на улице, можно не поливать.

— Сухая земля сильно промерзает. Растения при недостатке влаги в почве испытывают стресс, это может сказаться на будущем урожае.

Уход за виноградом в конце осени

В конце ноября — декабре нужно позаботиться о зимнем укрытии винограда. Растения обычно укрывают, когда дневная температура опускается до 5 ºС и ниже. Ночные же заморозки в октябре винограду обычно не страшны.

— Зимнее укрытие делаем так. Осеннее укрытие снимаем. На землю укладываем слой осоки (или другой мульчи), потом виноград и затем снова слой осоки. Осока у нас будет как перинка, лоза — как человек и сверху — еще одеяльце. А чтобы одеяльце было сухенькое, его надо чем-нибудь накрыть, сделать крышу. Потому что при сухом укрытии сохраняется 90−100% глазков, несмотря на зиму, какая бы суровая она ни была.

В качестве мульчи можно использовать не только осоку, но и дубовую листву (очень хорошо подходит — она сухая, не гниет), тростник, лапник, стебли кукурузы, солому, сено.

— Зимой в соломе и сене очень хорошо себя чувствуют мышки. А они могут нанести вред винограду — выгрызать глазки. Для борьбы с мышами надо складывать приманки — отраву.

Также эксперт рекомендует, перед тем как приступить к укрытию винограда после того как завершится листопад и растение будет в состоянии покоя, произвести обработку 3−5%-ным железным купоросом.

— Это дополнительная подстраховка. Животным не нравится вкус металла, он их отпугивает.

В качестве «крыши» для зимнего укрытия можно использовать спанбонд, линолеум, подложку под ламинат, дарнит, куски шифера, пленку от теплицы, которая отслужила сезон.

У зимнего укрытия обязательно должны быть открытыми торцы, чтобы обеспечить растениям доступ воздуха. В противном случае получится парник, и виноград зимой выпреет.

На обустройстве зимнего укрытия уход за виноградом до весны заканчивается.