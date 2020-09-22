Лукашенко хочет влезть в строительство космодрома «Восточный» в России

Источник материала: АФН

Лукашенко хочет отправить белорусских строителей на космодром Восточный. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

"Мы сейчас еще раз внимательно подойдем к этому объекту, и президент (Путин) меня просил посмотреть. Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а может быть, и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве", - сказал Лукашенко.

Лукашенко также сказал, что намерен в 21 году посетить Дальний Восток.

«Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время и обязательно [посетим], начиная от Алтая, Байкала, Приморья, Сахалина, Камчатки. Все-таки надо побывать, посмотреть на это чудо природы", - сказал белорусский правитель.