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Минспорта РБ пытается приструнить спортсменов запретом на свободу слова
Источник материала: АФН
Министерство спорта и туризма Беларуси внесло поправки в свой приказ «О контрактах», согласно которым спортсменов обяжут подписать политические дополнительные соглашения.
Власти хотят, чтобы спортсмены знали наизусть гимн Беларуси, использовали только государственную символику и не общались с прессой.
«не допускать публикаций и выступлений в средствах массовой информации без согласования с Нанимателем», - гласит одна из поправок в типовой контракт.
«использовать во время проведения спортивного соревнования только государственные символы Республики Беларусь, символику спортивного соревнования…», - так звучит еще одна поправка.
Поправки утверждены приказом Минспорта РБ №271 от 18 сентября 2020 года.
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Министерство спорта и туризма Беларуси внесло поправки в свой приказ «О контрактах», согласно которым спортсменов обяжут подписать политические дополнительные...
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