МВД Беларуси нашло нехитрый способ борьбы с утечкой данных

Источник материала: АФН

Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что никакой утечки персональных данных данных сотрудников ведомства не было, а информация о массовых увольнениях силовиков не соответствует действительности.

По словам пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, в сети опубликованы фрагменты базы четырехлетней давности, а с тех пор многое изменилось.

"Очевидно, что за это время ряд сотрудников перешли уже на другие должности, в другие подразделения и ведомства. Некоторые уволились в связи с выслугой лет", - отметила представитель МВД в эфире российского телеканала "Россия 24".

Чемоданова также сказала, что поскольку в опубликованных данных отсутствует конфиденциальная информация сотрудников, " размещение вышеуказанных данных не могло возыметь некий негативный для ведомства эффект".

"Растиражированная в интернете новость о том, что после опубликования списков с персональными данными сотрудников органов внутренних дел многие обратились за помощью и защитой в различные фонды - это фейк", - утверждает пресс-секретарь МВД, по словам которой информационные вбросы лишь "укрепляют боевой дух".

Буквально пару дней назад, МВД браво вещало о том, что у ведомства есть все технологии чтобы установить и привлечь к ответственности виновных в утечке данных. И вдруг такая смена мелодии…

Безусловно, в МВД, мягко говоря, испугались и бросились искать крысу (сайт ведомства после взлома уже не доступен неделю). Но очень похоже на то, что борцам с утечкой настучали по фуражке сверху и посоветовали сменить тактику, задействовав уже проверенный инструментарий: МВД заявило, что утечки нет, как и нет увольнений.

По сути, ведомство заявило, что все публикации являются фейком и даже опубликованные списки - почти фейк (скоро будут 100% фейком). Таким образом, проявившее инициативу МВД вернули в пропагандистский мейнстрим, исключив возможные конфузы с неосторожным выбросом правдивых данных в пылу информационной схватки.

Всё, о чем говорит оппозиция, пишет независимая пресса и вещают телеграм-каналы, - является тотальным фейком. А правда такова: Лукашенко набрал 80%, протестов нет – это марши в поддержку победителя, обстановку в стране накаляет небольшая труппа марионеток под управлением западных кукловодов, в том числе распространяя фейки и ведомстве Караеве. Ну, это первое.

Во-вторых, выступление Чемодановой с заявлениями о фейках предназначалось не столько для протестующих и независимых медиа, сколько непосредственно для самих сотрудников МВД, которых в первую очередь нужно убеждать в том, что не было утечки и нет оттока кадров.

Неслучайно, для этой лжи со стороны МВД и был выбран российский телеканал. Сделай такое заявление в эфире местного зомбоящика – его сразу засмеют. А вот эфир российских телеканалов выглядит более внушающим (даже для независимых медиа). Ведь иного ТВ оболваненные мальчики, к сожалению, не смотрят. Потому, стоя в цепи на акциях протеста, и слушают с изумленными глазами истории о том, как Лукашенко давал присягу под БЧБ… Ой, нет, Лукашенко и БЧБ - это тоже фейк???

На данный момент, в сеть слиты данные более 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов Беларуси. В опубликованных данных указаны фамилии, даты рождения, места работы и должности.