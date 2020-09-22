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ЕС не будет отзывать посла из Беларуси
Источник материала: Навiны
Евросоюз не планирует отзывать своего посла из Беларуси, несмотря на отказ признать действующее правительство страны легитимным.
Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, передает
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Евросоюз не планирует отзывать своего посла из Беларуси, несмотря на отказ признать действующее правительство страны легитимным.
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