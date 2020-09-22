ЕС не будет отзывать посла из Беларуси

Евросоюз не планирует отзывать своего посла из Беларуси, несмотря на отказ признать действующее правительство страны легитимным.

Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, передает РБК , «мы уменьшим наше сотрудничество с Минском до более низкого уровня. Однако это не означает, что мы будем отзывать послов».