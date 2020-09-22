В Архангельске за акцию в поддержку белорусов оштрафован местный активист

Около 330 долларов должен будет выплатить архангельский активист Юрий Чесноков.





Октябрьский районный суд областного центра признал его виновным в организации публичного мероприятия без уведомления, посчитав организатором акции солидарности с Беларусью, которая состоялась на площади Ленина 15 августа.



