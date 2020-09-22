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В Архангельске за акцию в поддержку белорусов оштрафован местный активист
Источник материала: Навiны
Около 330 долларов должен будет выплатить архангельский активист Юрий Чесноков.
Октябрьский районный суд областного центра признал его виновным в организации публичного мероприятия без уведомления, посчитав организатором акции солидарности с Беларусью, которая состоялась на площади Ленина 15 августа.
Тогда жители Архангельска выстроились в цепь солидарности. Акция, как уверяют ее участники, произошла стихийно, жители города регулярно в выходные дни приходят на площадь «кормить голубей», выражая поддержку хабаровчанам. Организаторов у этих акций фактически нет, пишет
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Около 330 долларов должен будет выплатить архангельский активист Юрий Чесноков.
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