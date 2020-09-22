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В Архангельске за акцию в поддержку белорусов оштрафован местный активист

22.09.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Около 330 долларов должен будет выплатить архангельский активист Юрий Чесноков.

В Архангельске за акцию в поддержку белорусов оштрафован местный активист

Октябрьский районный суд областного центра признал его виновным в организации публичного мероприятия без уведомления, посчитав организатором акции солидарности с Беларусью, которая состоялась на площади Ленина 15 августа.

В Архангельске за акцию в поддержку белорусов оштрафован местный активист

Тогда жители Архангельска выстроились в цепь солидарности. Акция, как уверяют ее участники, произошла стихийно, жители города регулярно в выходные дни приходят на площадь «кормить голубей», выражая поддержку хабаровчанам. Организаторов у этих акций фактически нет, пишет «Новая газета».

 
 
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Около 330 долларов должен будет выплатить архангельский активист Юрий Чесноков.
 
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