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Доллар продолжает расти
Источник материала: Навiны
Американская валюта продолжает набирать в весе. Об этом свидетельствуют данные с торгов на БВФБ утром 22 сентября.
Три основные иностранные валюты торгуются на следующих отметках:
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Американская валюта продолжает набирать в весе. Об этом свидетельствуют данные с торгов на БВФБ утром 22 сентября. Три основные иностранные валюты торгуются на...
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