«Вот так я остался без машины». Авария на перекрестке попала на видео (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Вчера, 20 сентября, на перекрестке улицы Голубева и проспекта Газеты «Правда» столкнулись автомобили Renault и Ford. Renault двигался прямо, Ford поворачивал налево — все есть на видео. Кажется, водители увидели друг друга в тот момент, когда что-либо изменить было уже нельзя.

Авария на перекрестке. Видео

За рулем Renault находился пользователь нашего форума с ником _NiKiToS_.

— Вот так я остался без машины, — констатирует он.

Автор видео на Renault двигался по улице Голубева со стороны проспекта Газеты «Звязда» в направлении проспекта Газеты «Правда». На перекрестке горел зеленый свет, водитель продолжил движение по прямой в средней полосе.

На встречном направлении — Ford, ему нужно повернуть налево, с улицы Голубева на проспект Газеты «Правда». В Правилах дорожного движения есть подходящий пункт: «При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо» (пункт 103).

— Ford «втопил» налево из первой полосы, — внес уточнение наш читатель.

И это важное обстоятельство. Поворот налево был разрешен только из крайнего левого ряда, но там находился другой автомобиль. Похоже, одной из причин очередного ДТП в который раз становится спешка.

Автор видео рассказал корреспонденту Onliner, что водитель Ford и не спорил.

— Особо не разговаривали. Он говорил, что не видел меня. Описал все так, как и было, — отметил _NiKiToS_. — Справку выдали, в страховую сегодня собираюсь.

Комментарий ГАИ

Обстоятельства произошедшего сообщила корреспонденту Onliner старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД Любовь Трепашко.

— Авария произошла 20 сентября около 17:10. Водитель автомобиля Ford двигался по улице Голубева со стороны проспекта Дзержинского в направлении проспекта им. Газеты «Правда», а Renault двигался в прямом встречном направлении. Для обоих направлений в тот момент горел зеленый сигнал светофора. И водитель Ford, выполняя поворот налево, не уступил дорогу Renault, в результате чего произошло столкновение, — рассказала Любовь Трепашко.

Она добавила, что водитель Ford уже привлечен к административной ответственности. В ДТП же никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

Как быть, если у виновника ДТП нет страховки?

Позднее, _NiKiToS_ поделился с корреспондентом Onliner любопытными обстоятельствами этого происшествия.

— Новый владелец Ford — гражданин России, который только на днях купил этот автомобиль. Страховку он на себя не оформлял, потому как думал, что действует страховка предыдущего владельца, — рассказал наш читатель.

Не сказать, что ситуация стандартная, но действительно при покупке автомобиля, некоторые считают, что приобретают и действующую страховку предыдущего собственника. Однако законодательство в настоящее время построено таким образом, что при смене собственника транспортного средства страховка перестает действовать. И происходит это ровно в тот момент, когда у машины появляется документально подтвержденный новый владелец.

В ГАИ, как правило, настаивают на оформлении новой страховки. Если она у нового владельца есть — все хорошо. Но если процесс осуществляется через счет-справку, то никто не указывает на этот тонкий момент, и покупатель может ошибочно полагать, что старая страховка по-прежнему действует.

— Предыдущий владелец Ford вышел на связь со мной после публикации новости о ДТП. Он рассказал, что продал Ford россиянину 19 сентября, отдал ему свою страховку и предупредил, что скорее всего ему нужно сразу же оформить свою страховку. Но тот этого почему-то не сделал. При этом, со слов старого собственника авто, в день публикации новости ему поступил звонок от нового владельца Ford (виновника ДТП) с просьбой переделать счет-справку, якобы там есть какие-то ошибки. Поначалу старый владелец согласился, но потом друзья скинули ссылку на публикацию с ДТП, и он отказался. Что планировал новый владелец машины не известно, — отметил _NiKiToS_.

Но в итоге сложилась ситуация, когда водитель, признанный виновником дорожно-транспортного происшествия, не имеет договора обязательного страхования гражданской ответственности. И как в этой ситуации быть потерпевшему?

— Я съездил в страховую компанию: там сказали, что у владельца Ford нет страховки и направили документы в Белорусское бюро по транспортному страхованию, — сообщил собеседник.

Так и есть. И ранее подобные случаи Onliner комментировали в Белорусском бюро по транспортному страхованию.

— Необходимо обратиться, во-первых, к Указу Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. №530 «О страховой деятельности», а также к уставу Белорусского бюро по транспортному страхованию. Пункт 39 этого устава определяет, в каких случаях производятся расчеты с потерпевшими. В частности, потерпевший может рассчитывать на выплаты, даже если у причинителя вреда отсутствовал договор обязательного страхования. Обязательное условие при этом: у самого потерпевшего договор обязательного страхования должен быть. В таком случае Белорусское бюро по транспортному страхованию производит выплаты, — пояснили специалисты.

Говоря иными словами, если человек добросовестно оформил страховку, если он не виноват в ДТП, то он все равно имеет право на страховые выплаты. Другое дело, если страховки нет ни у виновника, ни у потерпевшего: тогда все вопросы им придется решать между собой, возможно, в судебном порядке. Но специалисты говорят, что это редкий случай, абсолютное большинство транспортных средств в Беларуси застраховано.

Если виновник ДТП в момент совершения происшествия, к примеру, был в нетрезвом состоянии, сбежал с места аварии, то Белорусское бюро по транспортному страхованию, рассчитавшись с потерпевшим, направит виновнику регрессный иск о возмещении этих средств.

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