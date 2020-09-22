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В минской школе откроется инновационный киберспортивный класс

22.09.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

5 октября в минской СШ №182 откроется инновационный класс, с помощью которого Белорусская федерация киберспорта планирует на ранних стадиях искать талантливых киберспортсменов. Федерация обеспечила класс компьютерами, аксессуарами и специальной мебелью.

Работу нового киберспортивного класса планируется осуществлять в рамках школьного объединения по интересам, что согласуется с рядом нормативных актов Минобразования. Сейчас заканчивается разработка методических пособий и завершается формирование преподавательского состава объединения по интересам «Киберспорт». Одновременно стартовал набор групп по 10 человек с минимальным возрастным порогом в 12 лет.

— Мы давно вынашивали планы по созданию простой и понятной учебной среды, которая бы выгодно отличалась от любых околокиберспортивных школ, которые мы видели до этого, — рассказывает председатель БФК Денис Богуш. — Наши цели просты: подросткам — показать отличие гейминга от киберспорта, родителям — дать экспертную оценку вероятности того, что их ребенок станет киберспортсменом, и того, каковы перспективы его развития в этом направлении.

В минской школе откроется инновационный киберспортивный класс

В БФК объясняют, что 182-ю школу выбрали неслучайно: она позиционирует себя как инновационная площадка с современными техническими возможностями и высококвалифицированными педагогами.

— Открытие инновационного киберспортивного класса — это не только большая инвестиция, но и сложная методическая, документальная работа, в процессе которой нужно доказать необходимость реализации спортивно-образовательного проекта, — поясняет Денис Богуш и отмечает, что проект в своем роде уникальный, он даст возможность посмотреть на компьютерные игры в спортивной и образовательной плоскости.

В минской школе откроется инновационный киберспортивный класс
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5 октября в минской СШ №182 откроется инновационный класс, с помощью которого Белорусская федерация киберспорта планирует на ранних стадиях искать талантливых...
 
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