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Со сроками запуска БелАЭС опять путаница. Объясняем, что к чему
Источник материала: Onliner
На недавней встрече с политическим активом Александр Лукашенко
АЭС — сложный объект: большой красной кнопки с надписью «Пуск» здесь нет. Ввод атомной станции длится несколько месяцев, а условных запусков можно назвать как минимум три.
Точная дата начала третьего этапа пока неизвестна. Как объяснили в пресс-службе Министерства энергетики, на данный момент изменений по срокам не было: электроэнергия пойдет по проводам в начале ноября, а первый энергоблок введут в эксплуатацию в первом квартале 2021-го. Запуск второго энергоблока назначен на 2022 год.
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На недавней встрече с политическим активом Александр Лукашенко заявил, что БелАЭС запустят 7 ноября. «...в знаковый день для нас мы сможем там побывать и осознать,...
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