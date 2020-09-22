Со сроками запуска БелАЭС опять путаница. Объясняем, что к чему

Источник материала: Onliner

На недавней встрече с политическим активом Александр Лукашенко заявил , что БелАЭС запустят 7 ноября. «...в знаковый день для нас мы сможем там побывать и осознать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции», — сказал Лукашенко. Сегодня же в «Белэнерго» сообщили , что ввод в эксплуатацию первого энергоблока намечен на первый квартал 2021 года. Некоторые СМИ и Telegram-каналы интерпретировали это как очередной перенос сроков запуска станции, однако это не так.

АЭС — сложный объект: большой красной кнопки с надписью «Пуск» здесь нет. Ввод атомной станции длится несколько месяцев, а условных запусков можно назвать как минимум три.

Первый — физический, когда в реактор начинают загружать топливо. В нашем случае это произошло 8 августа.

8 августа. Второй — энергетический, когда мы начинаем получать первое топливо. Он назначен на 7 ноября. С этого момента мощность будет постепенно повышаться.

Третий — выход на полную мощность или ввод в эксплуатацию. Планируется, что это произойдет в начале следующего года.

Точная дата начала третьего этапа пока неизвестна. Как объяснили в пресс-службе Министерства энергетики, на данный момент изменений по срокам не было: электроэнергия пойдет по проводам в начале ноября, а первый энергоблок введут в эксплуатацию в первом квартале 2021-го. Запуск второго энергоблока назначен на 2022 год.