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В России наладят выпуск старого Peugeot Partner
Источник материала: Onliner
На калужском заводе «ПСМА Рус» в настоящее время выпускают модели Peugeot 408, Citroen C4, Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer и Opel Zafira Life. Вскоре к ним присоединится фургончик Peugeot Partner. Это модель второго поколения — она уже не продается в Европе.
В ЕС (в Португалии и Испании) данный «каблучок» выпускали в 2008—2018 годах. Завод в Калуге представляет собой совместное предприятие Peugeot-Citroen и Mitsubishi Motors. Как пишет Drom, модель Peugeot Partner будут собирать в России по полному сборочному циклу — со сваркой и окраской кузовов. Продажи машины российской сборки стартуют уже в конце 2020 года.
Расскажем вкратце о модели. Это рестайлинговый вариант второго Partner. От предшественника он отличается другой формой фар и переделанной передней бамперной группой. Еще у фургончика светодиодные дневные ходовые огни. Машина будет предлагаться в двух вариантах длины: стандартной (4,36 м) и увеличенной (4,63 м). У первой модификации полезный объем грузового отсека составляет 3,3 м3, его длина по полу — 1,8 м; у второго — 3,7 м3, длина — 2,05 м. Грузоподъемность Partner в обоих случаях — 732 килограмма.
Автомобиль станет производиться в РФ с двигателями VTi (бензин) и HDi (дизель). Сочетать их планируют только с 5-ступенчатой МКП. Характеристики двигателей, комплектации и цены на обрусевший Partner опубликуют в течение нескольких недель. Появится ли в перспективе пассажирская версия машины, не уточняется.
белый, минивэн, дизель 1.9 л, механическая, передний привод
белый, минивэн, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
белый, минивэн, дизель 1.9 л, механическая, передний привод
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На калужском заводе «ПСМА Рус» в настоящее время выпускают модели Peugeot 408, Citroen C4, Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer и Opel Zafira Life. Вскоре к ним присоединится...
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