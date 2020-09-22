Первый полет NASA к Луне состоится в 2021 году. Опубликован план покорения

Источник материала: Onliner

NASA опубликовало обновленный план покорения Луны в ближайшие несколько лет. После успешного огневого испытания основная ступень будущей ракеты SLS будет доставлена во Флориду в Космический центр Кеннеди. SLS с кораблем «Орион» ждут два летных испытания. Первое состоится в 2021 году.

Миссия получит название «Артемида-1» (Artemis I). Корабль без астронавтов облетит Луну. Будет проверена его работоспособность, системы жизнеобеспечения и коммуникации.

В 2023 году состоится полет с астронавтами в рамках миссии «Артемида-2». В ее ходе будут проверены системы ручного пилотирования корабля «Орион», его аппаратное и программное обеспечение.

Параллельно с помощью коммерческих запусков на Луну отправят робототехнические инструменты для новых научных исследований и технологических демонстраций. Планируется, что с 2021 года к Луне будут отправлять по две такие миссии в год.

В рамках миссии «Артемида-3» в 2024 году на лунный Южный полюс высадятся американские астронавты. На поверхность их доставит новая коммерческая посадочная система. В новых более гибких скафандрах астронавты проведут ряд научных экспериментов и сбор образцов. На поверхности спутника они проведут семь дней, а затем вернутся на «Орион» и отправятся на Землю.

Ожидается, что к 2023 году на орбите вокруг Луны появятся зачатки станции Gateway — туда будут доставлены двигательный и силовой блоки, жилой и логистический форпосты. Эта база позволит проводить дистанционные научные эксперименты в отсутствие астронавтов на борту.

Члены «Артемида-3» могут посетить Gateway во время своего полета к Луне. Этот элемент миссии пока не окончательный. А вот участники полета «Артемида-4» и последующих миссий будут стыковаться с Gateway. При этом половина экипажа будет оставаться на станции, остальные — спускаться на поверхность Луны. Со временем орбитальная станция будет обрастать модулями. В том числе и в рамках международного сотрудничества. Это позволит делать лунные миссии более продолжительными.

К концу десятилетия планируется нарастить инфраструктуру на поверхности Луны, чтобы проводить более длительные миссии на ее поверхности с большим числом астронавтов. В концепции предполагается создать базовый лагерь, вездеходы, энергосистемы, места обитания и др.