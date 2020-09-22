Авария на трассе М2: двое пострадавших

Источник материала: Onliner

Минувшей ночью на трассе М2 (Минск — Национальный аэропорт Минск), вблизи деревни Королев Стан Минского района, произошла авария: столкнулись Seat Toledo и Mercedes Sprinter. Подробности сообщили в МЧС .

ДТП случилось 22 сентября около 02:20. Спасателей на место происшествия вызвали, так как была необходима помощь в деблокировке пострадавшего.

— Когда подразделения прибыли к месту вызова, было установлено, что, двигаясь в попутном направлении, столкнулись два автомобиля: Seat Toledo и Mercedes Sprinter. До приезда спасателей из первого авто очевидцы достали пассажира, который бригадой скорой помощи был доставлен в больницу. Еще одного пострадавшего из салона легковушки с помощью специального инструмента деблокировали спасатели. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали, — рассказали в МЧС.





















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