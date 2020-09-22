ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Авария на трассе М2: двое пострадавших

22.09.2020 11:39 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Минувшей ночью на трассе М2 (Минск — Национальный аэропорт Минск), вблизи деревни Королев Стан Минского района, произошла авария: столкнулись Seat Toledo и Mercedes Sprinter. Подробности сообщили в МЧС.

ДТП случилось 22 сентября около 02:20. Спасателей на место происшествия вызвали, так как была необходима помощь в деблокировке пострадавшего.

— Когда подразделения прибыли к месту вызова, было установлено, что, двигаясь в попутном направлении, столкнулись два автомобиля: Seat Toledo и Mercedes Sprinter. До приезда спасателей из первого авто очевидцы достали пассажира, который бригадой скорой помощи был доставлен в больницу. Еще одного пострадавшего из салона легковушки с помощью специального инструмента деблокировали спасатели. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали, — рассказали в МЧС.

Авария на трассе М2: двое пострадавших
Авария на трассе М2: двое пострадавших
Авария на трассе М2: двое пострадавших
Авария на трассе М2: двое пострадавших
Авария на трассе М2: двое пострадавших

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минувшей ночью на трассе М2 (Минск — Национальный аэропорт Минск), вблизи деревни Королев Стан Минского района, произошла авария: столкнулись Seat Toledo и Mercedes Sprinter....
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар продолжает расти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика