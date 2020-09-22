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Исчезла молодая возлюбленная осужденного Ефремова

22.09.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Возлюбленная российского актера Михаила Ефремова - Дарья Белоусова перестала выходить на связь: молодая актриса сменила номер телефона и съехала со съемных апартаментов.

В настоящий момент Ефремов заключен под стражу в СИЗО. Актера признали виновным в трагическом ДТП, в результате которого скончался водитель грузовика. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы. Все это время за артиста переживала не только жена, но и подруга - коллега Дарья Белоусова, отношения с которой Ефремов не скрывал.

© Sputnik / Виталий Белоусов
Новый адвокат Ефремова намерен просить для него условный срок

Недавно стало известно, что 36-летняя муза Ефремова пропала с радаров: Белоусова перестала выходить на связь и освободила шикарную квартиру, за которую платил осужденный актер.

Хозяйку апартаментов возмутила скорость, с которой актриса бежала из квартиры. По словам женщины, после сожительства актеров "Современника", квартира осталась в плачевном состоянии.

"Холодильник не работает, плита. Здесь стоял новый пылесос, Дарья его украла", - высказалась хозяйка.

Напомним, что недавно новый адвокат Ефремова заявил о том, что намерен просить для него условный срок.

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По словам источников, 36-летняя актриса перестала выходить на связь коллегами и знакомыми и сменила место жительства.
 
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