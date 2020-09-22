Международное право обязывает Минск расследовать пытки

Белорусские власти обязаны выполнять взятые на себя обязательства в сфере прав человека и расследовать все сообщения о насилии над задержанными в стране.

По слова комиссара Совета Европы Дуньи Миятович, белорусские власти обязаны соблюдать взятые на себя обязательства в сфере прав человека: международные правовые нормы обязывают Минск расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными, пишет DW .

Миятович призвала Беларусь присоединиться к Европейской конвенции по предупреждению пыток и отметила, что Совет Европы должен по-прежнему выражать солидарность с гражданским обществом, журналистами и правозащитниками Беларуси.