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Международное право обязывает Минск расследовать пытки

22.09.2020 12:11 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские власти обязаны выполнять взятые на себя обязательства в сфере прав человека и расследовать все сообщения о насилии над задержанными в стране.

По слова комиссара Совета Европы Дуньи Миятович, белорусские власти обязаны соблюдать взятые на себя обязательства в сфере прав человека: международные правовые нормы обязывают Минск расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными, пишет DW.

Миятович призвала Беларусь присоединиться к Европейской конвенции по предупреждению пыток и отметила, что Совет Европы должен по-прежнему выражать солидарность с гражданским обществом, журналистами и правозащитниками Беларуси.

Напомним, что ранее в ООН осудили действия белорусских правоохранителей и призвали власти начать диалог с оппозицией. Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека принял резолюцию по применению насилия во время протестов в Беларуси. В частности, в ООН призвали власти Беларуси прекратить применение чрезмерной силы в отношении участников акций протеста и остановить аресты. Кроме этого, 23 страны требуют освободить всех политзаключенных, журналистов, правозащитников и других задержанных в ходе протестов.
 
 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти обязаны выполнять взятые на себя обязательства в сфере прав человека и расследовать все сообщения о насилии над задержанными в стране.
 
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