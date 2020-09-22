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В МНС предупредили, что некоторые электронные сервисы 22 сентября могут работать со сбоями
Источник материала: Tut.by
Некоторые налоговые электронные сервисы 22 сентября могут работать со сбоями. Об этом
В министерстве уточнили, что 22 сентября из-за плановых работ в Республиканском центре обработки данных с 14.00 до 18.00 возможны сбои в работе сервисов электронного декларирования, личного кабинета плательщика и других сервисов на портале МНС.
На портале также доступны е-НДС иностранной организации, сервис для поиска информации о ставках, онлайн-калькулятор налогов. Пользователи также могут посмотреть информацию об организациях и индивидуальных предпринимателях, у которых есть задолженность по налогам и пошлинам.
Через личный кабинет физлица, к примеру, могут в числе прочего подать налоговую декларацию или оформить получение электронных извещений на уплату налогов, к примеру земельного.
Напомним, ранее хакеры угрожали
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Некоторые налоговые электронные сервисы 22 сентября могут работать со сбоями. Об этом сообщили в министерстве по налогам и сборам. Временные трудности с доступом...
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