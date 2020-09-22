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В МНС предупредили, что некоторые электронные сервисы 22 сентября могут работать со сбоями

22.09.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некоторые налоговые электронные сервисы 22 сентября могут работать со сбоями. Об этом сообщили в министерстве по налогам и сборам. Временные трудности с доступом возможны из-за запланированных технических работ.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В министерстве уточнили, что 22 сентября из-за плановых работ в Республиканском центре обработки данных с 14.00 до 18.00 возможны сбои в работе сервисов электронного декларирования, личного кабинета плательщика и других сервисов на портале МНС.

На портале также доступны е-НДС иностранной организации, сервис для поиска информации о ставках, онлайн-калькулятор налогов. Пользователи также могут посмотреть информацию об организациях и индивидуальных предпринимателях, у которых есть задолженность по налогам и пошлинам.

Через личный кабинет физлица, к примеру, могут в числе прочего подать налоговую декларацию или оформить получение электронных извещений на уплату налогов, к примеру земельного.

Напомним, ранее хакеры угрожали взломать налоговые сервисы. В МНС заявили, что не видят предпосылок для сбоев в работе электронных сервисов, так как «они имеют достаточную защищенность».

 
 
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Некоторые налоговые электронные сервисы 22 сентября могут работать со сбоями. Об этом сообщили в министерстве по налогам и сборам. Временные трудности с доступом...
 
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