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Строители в Минске будут работать 7 дней в неделю

22.09.2020 12:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Новый глава Мингорисполкома Владимир Кухарев потребовал, чтобы работа на стройплощадках в столице велась без выходных.

"На всех строительных объектах Минска, обеспеченных финансированием, работа должна вестись ежедневно, в том числе по выходным дням", — заявил сегодня Кухарев на оперативном совещании.

За 2020–2021 годы из списка минских долгостроев должны быть исключены 165 объектов, в том числе 104 — в нынешнем году. К этому времени мероприятия выполнены по 58 объектам: 57 достроены и один реализован.

Сразу после назначения на должность Кухарев потребовал, чтобы все объекты сверхнормативного строительства, которые запланированы к вводу в 2020 году, должны быть введены в строй.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый глава Мингорисполкома Владимир Кухарев потребовал, чтобы работа на стройплощадках в столице велась без выходных.
 
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