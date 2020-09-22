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Строители в Минске будут работать 7 дней в неделю
Источник материала: АФН
Новый глава Мингорисполкома Владимир Кухарев потребовал, чтобы работа на стройплощадках в столице велась без выходных.
"На всех строительных объектах Минска, обеспеченных финансированием, работа должна вестись ежедневно, в том числе по выходным дням", — заявил сегодня Кухарев на оперативном совещании.
За 2020–2021 годы из списка минских долгостроев должны быть исключены 165 объектов, в том числе 104 — в нынешнем году. К этому времени мероприятия выполнены по 58 объектам: 57 достроены и один реализован.
Сразу после назначения на должность Кухарев потребовал, чтобы все объекты сверхнормативного строительства, которые запланированы к вводу в 2020 году, должны быть введены в строй.
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Новый глава Мингорисполкома Владимир Кухарев потребовал, чтобы работа на стройплощадках в столице велась без выходных.
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