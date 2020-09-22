ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская в Брюсселе договорилась о пакете помощи Беларуси

22.09.2020 12:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен.

Об этом сообщил телеграм-канал Тихановской по итогам ее поездки в Брюссель, где она выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли и выступила перед евродепутатами.

«Светлана призвала Евросоюз поддержать ее призыв провести новые свободные выборы, освободить политзаключенных и остановить насилие. Также она призвала не признавать легитимным режим Лукашенко, все его решения и договора; признать Координационный Совет законным представителем в переговорах; расширить санкции на виновных в фальсификациях, незаконных задержаниях и пытках; начать международное преследование этих лиц», - говорится в сообщении.

Отмечается, что репрессированные режимом, студенты, журналисты, медики, правозащитники смогут рассчитывать на помощь европейских стран.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученый - академикам: Вы не элита, а позор нации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика