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«Обвинение не позволяет понять, какие именно действия инкриминируются Бабарико»

22.09.2020 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Предъявленное Виктору Бабарико обвинение до сих пор не позволяет защите понять, какие именно действия инкриминируются экс-банкиру и экс-претенденту в президенты, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский.

«Обвинение не позволяет понять, какие именно действия инкриминируются Бабарико»

Защитник напомнил, что в связи с подпиской о неразглашении, он по-прежнему не может называть даже статьи обвинения, хотя они давно опубликованы в открытом доступе. «Эта подписка существенно затрудняет комментарии о деле», — подчеркнул он.

По словам Лаевского, в августе и сентябре защита подавала и подает жалобы по разным основаниям.

«Генпрокуратура доводы жалоб не рассматривает, в полученных ответах мы не видим оценки наших доводов по существу и какой-либо законной аргументации», — сказал он.

Адвокат отметил, что с августа каких-то существенных для стороны Бабарико следственных действий с его участием не проводилось.

«Как отмечалось ранее, предъявленное обвинение не позволяет понять, какие именно действия ему инкриминируются. Безусловно, это существенное нарушение права на защиту. Этим и определяется, прежде всего, необоснованность уголовного преследования. Кроме того, даже те формулировки, которые выдвинуты в обвинении, с точки зрения закона вызывают большие сомнения, поскольку из них непонятно, какие факты и какие именно нормы права положены в основу обвинения. Все эти проблемы не устранены, в связи с чем защита констатирует незаконность уголовного преследования», — рассказал Лаевский.

«Мы убеждены, что в условиях открытого и публичного разбирательства невиновность Виктора Дмитриевича во всем, что ему инкриминировалось, была бы явно видна», — заявил адвокат.

Лаевский также сообщил, что у Виктора Бабарико «нормальное самочувствие и настроение постоянной готовности отстаивать свою правоту, то есть хорошее настроение».

«Конечно, надо понимать, что вопрос о настроении всегда сопряжен с тем, что человек находится в СИЗО в отсутствие для этого законных оснований, от этого крайне трудно абстрагироваться. Но Виктор Дмитриевич хорошо держится», — сказал адвокат.

Он отметил, что в последнее время есть серьезные сложности с перепиской: письма к Бабарико толком не пропускают, и от него писем до людей доходит очень мало. Есть проблемы с получением газет, книг и т.д. Вместе с тем защитник подчеркнул, что все это «не отменяет важности» писать письма и открытки в поддержку Виктора Бабарико и других людей под стражей.

Бабарико находится под стражей уже три месяца. Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» был задержан 18 июня по подозрению в совершении экономических преступлений и содержится в СИЗО КГБ. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК: ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки). «Международная амнистия» признала Бабарико политическим заключенным.

 
 
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Предъявленное Виктору Бабарико обвинение до сих пор не позволяет защите понять, какие именно действия инкриминируются экс-банкиру и экс-претенденту в президенты,...
 
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