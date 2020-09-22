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БАТЭ назвал имя нового главного тренера
Источник материала: Навiны
Футбольный клуб БАТЭ официально объявил об отставке с должности главного тренера команды Кирилла Альшевского и назначении на пост рулевого Александра Лисовского.
Как сообщают «желто-синие», контракт с уже бывшим главкомом расторгнут по соглашению сторон.
Под руководством Альшевского борисовчане завоевали Кубок Беларуси.
Теперь главную команду будет готовить 45-летний Александр Лисовский.
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Футбольный клуб БАТЭ официально объявил об отставке с должности главного тренера команды Кирилла Альшевского и назначении на пост рулевого Александра...
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