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БАТЭ назвал имя нового главного тренера

22.09.2020 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Футбольный клуб БАТЭ официально объявил об отставке с должности главного тренера команды Кирилла Альшевского и назначении на пост рулевого Александра Лисовского.

Как сообщают «желто-синие», контракт с уже бывшим главкомом расторгнут по соглашению сторон.

Под руководством Альшевского борисовчане завоевали Кубок Беларуси.

Теперь главную команду будет готовить 45-летний Александр Лисовский.

 
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Футбольный клуб БАТЭ официально объявил об отставке с должности главного тренера команды Кирилла Альшевского и назначении на пост рулевого Александра...
 
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