Акционеры белорусских банков могут остаться без дивидендов

Национальный банк заявляет о сохранении влияния негативных факторов на экономику Беларуси и в связи с этим продлевает действие для банков контрциклических мер, а также рекомендует не выплачивать дивиденды акционерам.

В письме, которое получили банки, говорится, что в 2020 году в целях повышения возможностей банков по предоставлению кредитной поддержки предприятиям, а также смягчению влияния внешних негативных факторов на банковскую систему регулятором принят ряд контрциклических мер по регулированию деятельности банков.

«Вместе с тем влияние внешних негативных факторов на экономику продолжается, в связи с чем Национальным банком проведен анализ использования банками контрциклических мер и последствий прекращения их действия. На основании проведенного анализа принято решение о предоставлении банкам возможности применения отдельных контрциклических мер в 2021 году», — сообщает Нацбанк.

Одновременно с этим Нацбанк рекомендует банкам не выплачивать дивиденды акционерам в 2020-2021 годах, а прибыль направлять в уставные и резервные фонды.

Как сообщалось, котрциклические меры, введенные Нацбанком в марте этого года в ответ на глобальный экономический кризис, вызванный пандемией, подразумевают ряд операций.

Так, при классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов банкам предоставляется право не учитывать критерий достаточности поступлений в иностранной валюте у должника.

Кроме этого, Нацбанк предоставил коммерческим банкам право «не признавать задолженность реструктуризированной вне зависимости от количества внесенных в соответствующие договоры изменений на основе оценки денежного потока должника и его способности исполнять обязательства перед банком».

«Банкам предоставляется право осуществлять кредитование в пределах норматива максимального размера риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников), который устанавливается в размере 35% от нормативного капитала банка», — сообщал Нацбанк.