Адвокат: Максим Знак чувствует себя нормально, несмотря на голодовку

Находящийся в СИЗО член президиума Координационного совета юрист Максим Знак чувствует себя нормально, несмотря на то что уже пятые сутки держит голодовку, сообщил БелаПАН один из его адвокатов Дмитрий Лаевский.





По его словам, защитники видятся со Знаком почти каждый день. «Сейчас основные направления работы относительно Макса — оспаривание обвинения и обжалование заключения под стражу, — рассказал Лаевский. — По поводу постановления суда об отклонении жалобы на заключение под стражу — прямо сейчас коллега по защите Евгений Пыльченко в суде знакомится с протоколом судебного заседания».

Максим Знак был задержан 9 сентября. Утром 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В знак протеста Максим Знак объявил голодовку. В этот же день с ним были проведены следственные действия и состоялось заседание по жалобе адвокатов на меру пресечения в отношении Знака. На рассмотрение жалобы пришло несколько десятков юристов, желающих выразить Знаку свою поддержку и лично за него поручиться. В суд Знака не привезли, он присутствовал на заседании по видеосвязи. Жалобу не удовлетворили. Защита обжаловала решение в Минском городском суде.

По итогам заседания в своем телеграм-канале Лаевский написал: «Никто из адвокатов, готовых поручиться за Макса, не был заслушан в качестве поручителя. Суд не уважил даже председателя Минской областной коллегии адвокатов, фактически предрешив исход заседания».

Адвокат уверен, что Знака «преследуют за выражение мнения, он незаконно заключен под стражу, ему предъявлено незаконное обвинение. Он признан политзаключенным и узником совести».

Дело по ч. 3 ст. 361 УК было возбуждено по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

По этому же делу в качестве обвиняемых проходят член президиума КС Мария Колесникова и ее адвокат Илья Салей. Белорусские правозащитники их также признали политзаключенными.

В настоящее время из семи членов президиума КС на свободе и в Беларуси остаются только глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Остальные — либо арестованы по уголовным делам, либо вынуждены были покинуть Беларусь.