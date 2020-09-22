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Новый глава Минска потребовал закончить долгострои, которые запланированы к вводу в этом году
Источник материала: Tut.by
Новый глава Минска Владимир Кухарев потребовал ввести в эксплуатацию все объекты сверхнормативного строительства, которые запланированы к вводу в 2020 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».
— На всех строительных объектах Минска, обеспеченных финансированием, работа должна вестись ежедневно, в том числе по выходным дням, — поставил задачу председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время оперативного совещания.
По его словам, за 2020−2021 годы из списка минских долгостроев должны быть исключены 165 объектов, в том числе 104 — в нынешнем году. К этому времени мероприятия выполнены по 58 объектам: 57 достроены и один реализован.
Следовательно, осталось разобраться с 46 долгостроями до конца 2020 года.
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За 2020−2021 годы из списка минских долгостроев должны быть исключены 165 объектов.
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