Пять ноутбуков, которые популярны сейчас у белорусов

Источник материала: Tut.by

Выбор ноутбука — не самая простая задача, особенно если вы не хотите разбираться во всех тонкостях вроде типа оперативной или постоянной памяти либо вида матрицы экрана. Тем не менее, есть модели, которые выбирают чаще остальных. Мы проверили, что это за устройства, и рассказываем о пяти популярных лэптопах.

Для этого мы открыли «Яндекс.Маркет», отсортировали девайсы по популярности с приоритетом для нашего региона и посмотрели, какие из них отмечены плашкой «Выбор покупателей». Ниже подробнее рассказываем о первых пяти таких ноутбуках.





Из названия понятно, что модель «свежая», из продуктовой линейки этого года. Ноутбук, прямо скажем, не из дешевых. Но и технические характеристики у него топовые.

Так, самой популярной модификацией оказалась одна из самых дорогих. Она может похвастаться экраном диагональю в 15,6 дюймов (разрешение — Full HD), процессором Intel Core i7−10510U, 16 ГБ оперативной памяти и целым 1 ТБ постоянной памяти на скоростном SSD-накопителе. Видеокарта — NVIDIA GeForce MX350 (2 ГБ). В активе также батарея на 60 Вт/ч, слот под карты памяти, а также два USB-A 3.1, два USB-C 3.1 и HDMI. А еще на ноутбуке предустановленна Windows 10.

Покупатели к плюсам в первую очередь относят высокую производительность. Один из пользователей написал, что лэптоп «практичный и надежный». К недостаткам относят все ту же высокую цену.





Чуть более технически простая и компактная модель от известной ASUS, у которой также существует несколько конфигураций.

Если верить «Яндекс.Маркету», то одной из самых ходовых является модификация с таким набором характеристик: дисплей на 14 дюймов (разрешение — Full HD), процессор Intel Core i3−10110U, 4 ГБ оперативной 256 ГБ встроенной памяти (на SSD), батарея на 47 Вт/ч, встроенная графика серии Intel UHD Graphics. Правда, в этом «конфиге» нет предустановленной ОС. Порты: несколько USB-A, слот для карт памяти, HDMI и USB-C.

В отзывах покупатели хвалят компактность ноутбука и почти полное отсутствие шума при работе, многим нравится экран и встроенные динамики. Серьезных недостатков юзеры не выявили: кто-то жалуется, что ему не хватает портов, кого-то не устраивает расположение кнопки питания (она находится рядом с Delete).





Еще один ноутбук средней ценовой категории, набор возможных характеристик которого еще шире, чем в рассмотренном выше ASUS.

Самая доступная по цене включает экран диагональю в 14 дюймов с разрешением Full HD, процессор AMD Ryzen 3 3200U, «графику» Radeon Vega 3, а также 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 256 ГБ. Отметим, что в этой версии ОС также нет — ее придется ставить самостоятельно. В активе также два порта USB-A, слот под карты памяти, полноразмерный HDMI и USB-C.

К плюсам в отзывах люди относят компактность, относительно небольшой вес, наличие «шторки» для веб-камеры и, например, неплохой звук из динамиков. Минусы, правда, тоже есть. Так, кому-то пришлась не по душе неравномерность подсветки экрана, а также система охлаждения с выдувом горячего воздуха на места крепления дисплея.





Еще одна модель от Lenovo, в первую очередь отличающаяся от предыдущей размером экрана — 15,6 дюймов (Full HD). Как и раньше, вариантов установленного «железа» может быть много. Для разнообразия опишем модификацию со «средней» ценой.

Она комплектуется процессором Intel Core i3−1005G1, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 256 ГБ. Видеокарта дискретная, NVIDIA GeForce MX330 (на 2 ГБ). Но опять же: эта версия лэптопа предлагается без заранее установленной ОС. Емкость аккумулятора у всех версий аппарата едина и составляет 57 Вт/ч. В наличии также один USB-C, HDMI, два USB-A и расширение под чтение карт памяти.

В первом же комментарии в отзывах хвалят автономность модели — по мнению покупателя, она может проработать около 7,5 часов в «офисном» режиме. Многие говорят, что для такого набора характеристик цена вполне приемлемая. Минусы: прогибающаяся клавиатура, недостаток портов USB-A, маркий корпус.





В продуктовой линейке серия VivoBook находится ниже Zenbook, хотя по характеристикам лэптопы зачастую схожи. Наш S15 предлагается в вариантах с разным «железом».

«Яндекс.Маркет» утверждает, что одна из самых интересующих потенциальных покупателей конфигурация следующая: дисплей на 15,6 дюйма (Full HD), процессор AMD Ryzen 5 4500U, 8/256 ГБ памяти (постоянная — на SSD), встроенный графический адаптер, заранее установленная Windows 10, батарея на 50 Вт/ч. В активе также порт USB-C, полноразмерный HDMI, три USB-A и слот для чтения карт памяти.

«Отличный сбалансированный ноутбук за эту цену», — написал один из покупателей в комментариях. Ему также понравилась компактность устройства и сумка в комплекте. При этом в одном из следующих отзывов жалуются на посредственную цветопередачу экрана. А еще многим не нравится обозначение символов на клавиатуре. Сами кнопки серые, шрифт — белый. Говорят, что читаемость не самая лучшая.