«Якобы офицер запечатлен с проститутками». Омоновец подал в суд на Nexta и выиграл дело

Источник материала: Onliner

МВД сообщает: в июле Telegram-канал Nexta сообщил, что сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексей Ковалев фигурирует в компрометирующем видеоролике, где якобы офицер запечатлен с проститутками. Информация оказалась недостоверной, говорится в сообщении ведомства.

Сотрудник ОМОНа пошел в суд с заявлением, что его честь и достоинство были опорочены. Его защитой выступили оперативники подразделения собственной безопасности МВД.

«Выяснилось, что на фотоснимках, прикрепленных к компрометирующему посту, изображен не Алексей Ковалев, а другой мужчина, не имеющий визуального сходства с ним», — говорится в сообщении.

10 сентября суд Минского района вынес решение об удовлетворении иска — администратор канала Nexta должен уплатить в пользу Ковалева компенсацию за моральный вред в размере 2500 рублей, а также опровергнуть недостоверную информацию.

Истец планирует направить деньги на благотворительность.