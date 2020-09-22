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Apple Watch Series 6 разобрали. Внутри нашли более емкую батарею

22.09.2020 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Специалисты iFixit устроили разборку новых часов Apple Watch Series 6 до мелких деталей и отметили несколько примечательных изменений. Процесс разборки упростился, внутри находятся батарея большего размера и увеличенный вибромотор Taptic Engine.

Разбирать часы нового поколения стало проще, так как Apple избавилась от прокладки Force Touch, а дисплей часов соединяется с платой двумя коннекторами. В целом ремонтопригодность часов оценили в 6 баллов. Такая же оценка была и у предыдущего поколения.

Среди интересных находок при разборке — слегка подросшая в емкости батарея. Ячейка на 1,17 ватт-часа в 44-миллиметровых Apple Watch Series 6 вместе с более энергоэффективным чипсетом вполне может обеспечить работу на протяжении 18 часов, считают специалисты. Емкость батареи в 40-миллиметровой версии часов увеличилась на 8,5%.

Общая конструкция вибромотора Taptic Engine стала крупнее и тоньше.

Apple Watch Series 6 разобрали. Внутри нашли более емкую батарею
Умные часы Apple Watch Series 6 44 мм (алюминий синий/темный ультрамарин)
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.78" (368x448, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
1800 р.
3 предложения
Умные часы Apple в Каталоге Onliner

 
 
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Специалисты iFixit устроили разборку новых часов Apple Watch Series 6 до мелких деталей и отметили несколько примечательных изменений. Процесс разборки упростился, внутри...
 
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