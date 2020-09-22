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Apple Watch Series 6 разобрали. Внутри нашли более емкую батарею
Источник материала: Onliner
Специалисты iFixit
Разбирать часы нового поколения стало проще, так как Apple избавилась от прокладки Force Touch, а дисплей часов соединяется с платой двумя коннекторами. В целом ремонтопригодность часов оценили в 6 баллов. Такая же оценка была и у предыдущего поколения.
Среди интересных находок при разборке — слегка подросшая в емкости батарея. Ячейка на 1,17 ватт-часа в 44-миллиметровых Apple Watch Series 6 вместе с более энергоэффективным чипсетом вполне может обеспечить работу на протяжении 18 часов, считают специалисты. Емкость батареи в 40-миллиметровой версии часов увеличилась на 8,5%.
Общая конструкция вибромотора Taptic Engine стала крупнее и тоньше.
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.78" (368x448, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
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Специалисты iFixit устроили разборку новых часов Apple Watch Series 6 до мелких деталей и отметили несколько примечательных изменений. Процесс разборки упростился, внутри...
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