Apple Watch Series 6 разобрали. Внутри нашли более емкую батарею

Источник материала: Onliner

Специалисты iFixit устроили разборку новых часов Apple Watch Series 6 до мелких деталей и отметили несколько примечательных изменений. Процесс разборки упростился, внутри находятся батарея большего размера и увеличенный вибромотор Taptic Engine.

Разбирать часы нового поколения стало проще, так как Apple избавилась от прокладки Force Touch, а дисплей часов соединяется с платой двумя коннекторами. В целом ремонтопригодность часов оценили в 6 баллов. Такая же оценка была и у предыдущего поколения.

Среди интересных находок при разборке — слегка подросшая в емкости батарея. Ячейка на 1,17 ватт-часа в 44-миллиметровых Apple Watch Series 6 вместе с более энергоэффективным чипсетом вполне может обеспечить работу на протяжении 18 часов, считают специалисты. Емкость батареи в 40-миллиметровой версии часов увеличилась на 8,5%.

Общая конструкция вибромотора Taptic Engine стала крупнее и тоньше.



